МЗС про обстріл автоколони на Донбасі: саме так Кремль «хоче» припинення вогню



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КрАЗ українських військових після влучання керованої ракети окупантів Фото: 0629

Обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ є неприпустимим порушенням Мінських угод, наголосили у МЗС України

Міністерство закордонних справ України засудило обстріл вантажівки українських військових у районі Гранітного, у результаті якого загинув військовослужбовець.

Так, речниця МЗС Катерина Зеленко наголосила, що «обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ є неприпустимим порушенням Мінських угод».

Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 10 липня 2019 р.

«Саме так Кремль «хоче» припинення вогню в Україні і «намагається з усіх сил виконувати» Мінські угоди. Боюся, що це не кінець. У дусі Ради Європи, Росія не зупиниться», - додав заступник міністра Єгор Божок.

This is how #Kremlin "wants" ceasefire in #Ukraine and "tries its best to implement" #MinskAgreements. Afraid, it's not the end. Inspired by #CouncilofEurope, #Russia will not stop Soldier killed by rocket fired at Donetsk Oblast governor’s motorcade https://t.co/ja48VXIrAv — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) 10 липня 2019 р.

Як повідомляв Главком, у середу внаслідок влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув один український військовий. Ще один отримав поранення середньої важкості. Слід зазначити, що новопризначений глава Донецької ОДА Павло Кириленко не попереджав силовиків про те, що збирається їхати на лінію розмежування

Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у «нормандському форматі».

Згодом у мережі оприлюднили фото КрАЗу після влучання керованої ракети бойовиків.