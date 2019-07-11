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    МЗС про обстріл автоколони на Донбасі: саме так Кремль «хоче» припинення вогню

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    КрАЗ українських військових після влучання керованої ракети&nbsp;окупантів - МЗС про обстріл автоколони на Донбасі: саме так Кремль «хоче» припинення вогню
    КрАЗ українських військових після влучання керованої ракети окупантів
    Фото: 0629

    Обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ є неприпустимим порушенням Мінських угод, наголосили у МЗС України

    Міністерство закордонних справ України засудило обстріл вантажівки українських військових у районі Гранітного, у результаті якого загинув військовослужбовець.

    Так, речниця МЗС Катерина Зеленко наголосила, що «обстріл автоколони з боку гібридних військ РФ є неприпустимим порушенням Мінських угод».

    «Саме так Кремль «хоче» припинення вогню в Україні і «намагається з усіх сил виконувати» Мінські угоди. Боюся, що це не кінець. У дусі Ради Європи, Росія не зупиниться», - додав заступник міністра Єгор Божок.

    Як повідомляв Главком, у середу внаслідок влучання керованої ракети окупантів у вантажний автомобіль КрАЗ загинув один український військовий. Ще один отримав поранення середньої важкості. Слід зазначити, що новопризначений глава Донецької ОДА Павло Кириленко не попереджав силовиків про те, що збирається їхати на лінію розмежування

    Президент Володимир Зеленський заявив, що обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у «нормандському форматі».

    Згодом у мережі оприлюднили фото КрАЗу після влучання керованої ракети бойовиків.

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