В Якутії знову затримали шамана, який ішов виганяти Путіна



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На федеральній трасі в Якутії затримали шамана Олександра Габишева

Габишев вважає Путіна породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману

Російська поліція знову затримала якутського шамана Олександра Габишева, який пішки відправився в Москву «виганяти Володимира Путіна».

Про це повідомляє Новая газета з посиланням на координатора організації «Правозахист Листівки» Олексія Прянишникова.

«В Якутії на федеральній трасі затримали шамана Олександра Габишева, який 8 грудня після порушення кримінальної справи відновив свій шлях до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна», - йдеться у повідомленні.

В Якутии задержали отряд шамана. Его самого задерживают.



Видео от Алексея Прянишникова pic.twitter.com/grDju8Py3w — Новая Газета (@novaya_gazeta) 10 декабря 2019 г.

На кадрах з місця подій, наданих Прянишниковим, кілька машин перекрили дорогу, тоді як співробітники правоохоронних органів пояснювали причини затримання Габишеву.

Як повідомлялося, 8 грудня стало відомо, що якутський шаман Олександр Габишев, який у березні пішки вирушив до Москви «виганяти Путіна», але у вересні був затриманий, відновив свою пішу подорож . Шаман ішов, за його словами, «вигнати Путіна» і «відновити народовладдя».