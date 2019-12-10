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    В Якутії знову затримали шамана, який ішов виганяти Путіна

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    <span>На федеральній трасі в Якутії затримали шамана Олександра Габишева</span> - В Якутії знову затримали шамана, який ішов виганяти Путіна
    На федеральній трасі в Якутії затримали шамана Олександра Габишева

    Габишев вважає Путіна породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману

    Російська поліція знову затримала якутського шамана Олександра Габишева, який пішки відправився в Москву «виганяти Володимира Путіна».

    Про це повідомляє Новая газета з посиланням на координатора організації «Правозахист Листівки» Олексія Прянишникова.

    «В Якутії на федеральній трасі затримали шамана Олександра Габишева, який 8 грудня після порушення кримінальної справи відновив свій шлях до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна», - йдеться у повідомленні.

    На кадрах з місця подій, наданих Прянишниковим, кілька машин перекрили дорогу, тоді як співробітники правоохоронних органів пояснювали причини затримання Габишеву.

    Як повідомлялося, 8 грудня стало відомо, що якутський шаман Олександр Габишев, який у березні пішки вирушив до Москви «виганяти Путіна», але у вересні був затриманий, відновив свою пішу подорож. Шаман ішов, за його словами, «вигнати Путіна» і «відновити народовладдя».
    Шаман Олександр Габишев у березні почав пішу подорож, довжина якої 8 тис. км, з Якутії в Москву, щоб, за його висловом, «вигнати Путіна» і «відновити народовладдя». Загалом похід мав тривати два роки.

    Однак у ніч на 19 вересня співробітники правоохоронних органів затримали Габишева в Бурятії. У МОЗ Якутії 20 вересня повідомили, що шамана відправили у психоневрологічний диспансер, де з ним будуть проведені експертні заходи.

    Пізніше стало відомо, що стосовно Габишева порушено кримінальну справу про публічні заклики до екстремістської діяльності. Стосовно нього було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і належну поведінку.

    3 жовтня організація «Правозахист Листівки» повідомила, що експертиза визнала Габишева неосудним.

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    Росія Путін путінський режим агресія Олександр Габишев
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