В Якутії знову затримали шамана, який ішов виганяти Путіна
Габишев вважає Путіна породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману
Російська поліція знову затримала якутського шамана Олександра Габишева, який пішки відправився в Москву «виганяти Володимира Путіна».
Про це повідомляє Новая газета з посиланням на координатора організації «Правозахист Листівки» Олексія Прянишникова.
«В Якутії на федеральній трасі затримали шамана Олександра Габишева, який 8 грудня після порушення кримінальної справи відновив свій шлях до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна», - йдеться у повідомленні.
В Якутии задержали отряд шамана. Его самого задерживают.— Новая Газета (@novaya_gazeta) 10 декабря 2019 г.
Видео от Алексея Прянишникова pic.twitter.com/grDju8Py3w
На кадрах з місця подій, наданих Прянишниковим, кілька машин перекрили дорогу, тоді як співробітники правоохоронних органів пояснювали причини затримання Габишеву.
Однак у ніч на 19 вересня співробітники правоохоронних органів затримали Габишева в Бурятії. У МОЗ Якутії 20 вересня повідомили, що шамана відправили у психоневрологічний диспансер, де з ним будуть проведені експертні заходи.
Пізніше стало відомо, що стосовно Габишева порушено кримінальну справу про публічні заклики до екстремістської діяльності. Стосовно нього було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і належну поведінку.
3 жовтня організація «Правозахист Листівки» повідомила, що експертиза визнала Габишева неосудним.