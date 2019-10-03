Шамана Габишева, який ішов виганяти Путіна, визнали неосудним



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Шаман з Якутії Олександр Габишев

Адвокат Олександра Габишева: В рамках амбулаторної експертизи і в умовах нестачі часу неможливо зробити достовірний і вичерпний висновок про ступінь осудності підслідного

Експертиза визнала якутського шамана Олександра Габишева неосудним. Про це повідомляє Meduza.

«За словами адвоката «Правозахисту Листівки» Ольги Тимофєєвої, вона і її підзахисний ознайомляться з результатами експертизи в найближчі дні. Після цього вони мають намір провести власну експертизу за участю незалежних експертів», - йдеться в повідомленні.

«Вважаємо, що в рамках амбулаторної експертизи і в умовах нестачі часу неможливо зробити достовірний і вичерпний висновок про ступінь осудності підслідного», — заявила адвокат.

Олександр Габишев — житель Якутська, який називав себе «шаманом-воїном». У березні 2019 року він влаштував похід на Москву, щоб провести обряд вигнання Путіна». По дорозі до нього стали приєднуватися прихильники.

Габишева затримали 19 вересня і відправили на психолого-психіатричну експертизу (повідомлялося, що він погодився на обстеження під тиском силовиків). Після неї шамана відпустили з психдиспенсера. Він і його прихильники відмовилися від походу на Москву.

Проти Габишева порушено кримінальну справу про заклики до екстремізму.