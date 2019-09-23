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    У світі

    У Росії шамана, який йшов виганяти Путіна, намалювали в образі святого

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    Художник розповів, що користувачі пропонують свої назви і йому сподобався варіант &laquo;Дійди і прожени&raquo; - У Росії шамана, який йшов виганяти Путіна, намалювали в образі святого
    Художник розповів, що користувачі пропонують свої назви і йому сподобався варіант «Дійди і прожени»

    Свою роботу художник опублікував 23 вересня і поки назвав «Спаси і прожени»

    У Росії художник із Новосибірська Костянтин Єрьоменко вирішив намалювати шамана Олександра Габишева, який ішов до Москви з метою «прогнати Путіна», в образі святого.

    Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

    Зазначається, що свою роботу художник опублікував 23 вересня і назвав «Спаси і прожени».

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    За словами Єрьоменка, він почав працювати над портретом ще до того, як Габишева затримали. Художник додав, що користувачі пропонують свої назви і йому сподобався варіант «Дійди і прожени».

    Як повідомлялося, російська влада злякалася шамана Олександра Габишева.

    В Іркутську затримали чотирьох прихильників шамана Габишева.

    Нагадаємо, шаман Олександр Габишев у березні вирушив з Якутії до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

    Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

    У правозахисній організації Amnesty International Габишева назвали в’язнем сумління і зажадали його звільнення. Реакція влади виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення релігійних обрядів, відзначили правозахисники.

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