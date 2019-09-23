У Росії шамана, який йшов виганяти Путіна, намалювали в образі святого



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Художник розповів, що користувачі пропонують свої назви і йому сподобався варіант «Дійди і прожени»

Свою роботу художник опублікував 23 вересня і поки назвав «Спаси і прожени»

У Росії художник із Новосибірська Костянтин Єрьоменко вирішив намалювати шамана Олександра Габишева, який ішов до Москви з метою «прогнати Путіна», в образі святого.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії.

Зазначається, що свою роботу художник опублікував 23 вересня і назвав «Спаси і прожени».

За словами Єрьоменка, він почав працювати над портретом ще до того, як Габишева затримали. Художник додав, що користувачі пропонують свої назви і йому сподобався варіант «Дійди і прожени».

Як повідомлялося, російська влада злякалася шамана Олександра Габишева.

В Іркутську затримали чотирьох прихильників шамана Габишева.

Нагадаємо, шаман Олександр Габишев у березні вирушив з Якутії до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна». Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії й Іркутської області. Проти шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має відношення до затримання шамана.

У правозахисній організації Amnesty International Габишева назвали в’язнем сумління і зажадали його звільнення. Реакція влади виглядає абсурдною, а Габишев, як і інші громадяни, має право на вільне вираження своїх політичних поглядів і проведення релігійних обрядів, відзначили правозахисники.