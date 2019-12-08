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    У світі

    Настирливий шаман знову йде до Москви виганяти Путіна

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    Настирливий шаман знову йде до Москви виганяти Путіна

    Шаман вирушив у дорогу з двома людьми і чотирма собаками

    Якутський шаман Олександр Габишев, який у березні пішки вирушив у Москву «виганяти Путіна», але у вересні був затриманий, відновив свою пішу подорож.

    Про це заявив координатор організації «Правозахист Листівки» Олексій Прянишников, повідомляє Інтерфакс.

    За словами Прянишникова, шаман вирушив у дорогу з двома людьми і чотирма собаками.

    Адвокат шамана Ольга Тимофеєва підтвердила, що дія запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд закінчилася.

    За інформацією ЗМІ, мета і мотиви подорожі Габишева залишилися незмінними.

    Шаман Олександр Габишев у березні почав пішу подорож, довжина якої 8 тис. км, з Якутії в Москву, щоб, за його висловом, «вигнати Путіна» і «відновити народовладдя». Загалом похід мав тривати два роки.
    Однак у ніч на 19 вересня співробітники правоохоронних органів затримали Габишева в Бурятії. У МОЗ Якутії 20 вересня повідомили, що шамана відправили у психоневрологічний диспансер, де з ним будуть проведені експертні заходи.
    Пізніше стало відомо, що стосовно Габишева порушено кримінальну справу про публічні заклики до екстремістської діяльності. Стосовно нього було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і належну поведінку.

    3 жовтня організація «Правозахист Листівки» повідомила, що експертиза визнала Габишева неосудним.

    Читайте також: Російська влада злякалася шамана Олександра Габишева.
    Росія Путін Олександр Габишев
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