Настирливий шаман знову йде до Москви виганяти Путіна



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Шаман вирушив у дорогу з двома людьми і чотирма собаками

Якутський шаман Олександр Габишев, який у березні пішки вирушив у Москву «виганяти Путіна», але у вересні був затриманий, відновив свою пішу подорож.

Про це заявив координатор організації «Правозахист Листівки» Олексій Прянишников, повідомляє Інтерфакс.

За словами Прянишникова, шаман вирушив у дорогу з двома людьми і чотирма собаками.

Адвокат шамана Ольга Тимофеєва підтвердила, що дія запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд закінчилася.

За інформацією ЗМІ, мета і мотиви подорожі Габишева залишилися незмінними.

Шаман Олександр Габишев у березні почав пішу подорож, довжина якої 8 тис. км, з Якутії в Москву, щоб, за його висловом, «вигнати Путіна» і «відновити народовладдя». Загалом похід мав тривати два роки.

Однак у ніч на 19 вересня співробітники правоохоронних органів затримали Габишева в Бурятії. У МОЗ Якутії 20 вересня повідомили, що шамана відправили у психоневрологічний диспансер, де з ним будуть проведені експертні заходи.

Пізніше стало відомо, що стосовно Габишева порушено кримінальну справу про публічні заклики до екстремістської діяльності. Стосовно нього було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд і належну поведінку.

3 жовтня організація «Правозахист Листівки» повідомила, що експертиза визнала Габишева неосудним.