Вакарчук розкритикував ідею Зеленського про відновлення Донбасу олігархами



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«Не треба дозволяти олігархам виторговувати для себе особливі умови», - підкреслив Вакарчук Фото: facebook.com/GolosZmin

Вакарчук підкреслив, що до війни Донбас був повністю під контролем олігархів, які не допускали туди інших інвесторів, «і в результаті ми втратили частину Донбасу»

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що недопустимо, щоб олігархи фінансували відновлення Донбасу.

Про це повідомляється на сторінці партії «Голос» у соцмережі Facebook.

«Я повністю поділяю бажання президента Зеленського відновити інфраструктуру Донбасу. Нам треба повернути людям гідне життя. Будувати дороги, школи, лікарні. Але чи можна дозволяти олігархам приватизувати цілий регіон?» - заявив Вакарчук.

Він підкреслив, що до війни Донбас був повністю під контролем олігархів, які не допускали туди інших інвесторів, «і в результаті ми втратили частину Донбасу».

«Не треба дозволяти олігархам виторговувати для себе особливі умови. Адже олігархи стали олігархами саме завдяки відсутності верховенства права і єдиних правил гри. Треба змусити їх жити за тими ж правилами, що й усі інші», - зауважив лідер «Голосу».

«Ми не зможемо відбудувати ні Донбас, ні українську економіку, доки не збудуємо верховенство права. Тільки тоді мільярдні інвестиції зайдуть в Україну, в тому числі й на Донбас. А спочатку треба змусити олігархів чесно платити податки в Україні. Зараз через офшори з України виводяться десятки мільярдів гривень. А приватизована олігархами Верховна Рада роками відмовляється голосувати за закони, які би розв'язали цю проблему. Наповнивши бюджет, держава зможе самостійно вкладатися в розвиток інфраструктури Донбасу та у відновлення деокупованих територій, коли прийде час», - зазначив Вакарчук.

Як повідомлялось, 20 червня під час виступу на зустрічі з бізнес-спільнотою Володимир Зеленський заявив про домовленість з олігархами щодо інвестицій у відродження Донбасу та соціальні проєкти.

Стосовно Коломойського президент сказав, що олігарх буде «вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу». При цьому додав, що Коломойський про це ще не знає.

Щодо Віктора Пінчука глава держави сказав, що той буде займатися проблемами соціальної допомоги військовослужбовців (купить квартири 24 родинам арештованих моряків), а з олігархом Рінатом Ахметовим вдалося домовитися про скасування формули «Роттердам+» і інвестиції в медицину, дороги та інфраструктуру на Донбасі.