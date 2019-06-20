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    Політика

    Зеленський розповів, хто подарував 200 швидких для дитячих лікарень

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    Дитячі лікарні отримають 200 швидких автівок на базі&nbsp;<span>Peugeot, Ford та&nbsp;<span>Toyota Sequoia</span></span> - Зеленський розповів, хто подарував 200 швидких для дитячих лікарень
    Дитячі лікарні отримають 200 швидких автівок на базі Peugeot, Ford та Toyota Sequoia

    На зустрічі з Ахметовим Зеленський домовився, що олігарх буде вкладати гроші у медицину

    Меценатом, який оплатив велику партію спеціальних «швидких» для дитячих лікарень, є Рінат Ахметов. Про це сьогодні заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з бізнесом.

    За словами Зеленського, він з Ахметовим не лише дійшов згоди щодо відміни від формули «Роттердам+», але і домовився, що олігарх буде вкладати гроші у медицину та інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу.

    «Перший результат ви вже бачили – це 200 швидких для міських та сільських лікарень по всій Україні», - вказав глава держави.

    Нагадаємо, минулої п’ятниці, 14 червня, Зеленський анонсував передачу для дитячих регіональних лікарень 200 нових машин швидкої допомоги, закуплених за домовленістю з меценатами. «Сьогодні в Україні понад 100 дитячих лікарень в обласних і районних центрах. Поруч зі мною – одна із 200 спеціальних «швидких», які будуть передані їм», - написав Зеленський в Facebook.

    Перші тридцять швидких дістануться лікарень вже у найближчі дні, решта – протягом трьох місяців. 

    Володимир Зеленський
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