  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Вакцинація з пивом і морозивом. Влада американського міста хитрощами заохочує щеплюватися

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американцям без попередньої реєстрації можна прийти й отримати будь-яку з трьох вакцин на вибір - Вакцинація з пивом і морозивом. Влада американського міста хитрощами заохочує щеплюватися
    Американцям без попередньої реєстрації можна прийти й отримати будь-яку з трьох вакцин на вибір
    Фото: multivu.com

    Взяти участь у акції влада міста запросила усіх жителів старше 12 років

    Влада американського міста Сіетл започаткувала кампанію в межах якої кожен житель міста зможе отримати безкоштовне пиво чи морозиво після вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляє сайт міської влади Сіетла.

    Без попередньої реєстрації можна прийти й отримати будь-яку з трьох вакцин на вибір у спеціальних тимчасових пунктах вакцинації. Першим 75 клієнтам обіцяють безкоштовне морозиво. Взяти участь у акції влада міста запросила усіх жителів старше 12 років. Але при цьому сіетлівців застерігають бути пильним до свого здоров’я і при найменших ознаках хвороби залишатися удома.

    Це вже не перші хитрощі, до яких вдаються керівники американських міст, аби вакцинувати населення. Раніше влада Нью-Джерсі започаткувала кампанію «Укол і пиво» («Shot and a Beer»), в межах якої кожному жителю штату старше 21 року пообіцяли безкоштовне пиво, якщо вакцинується проти коронавірусу протягом травня.

    Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі повідомив, що отримати кухоль хмільного напою можна буде в будь-якому з 11 закладів, що беруть участь у кампанії, за наявності довідки про вакцинацію.

    Наприкінці квітня аналогічний захід із заохочення вакцинації оголосили й у штаті Конектикут. Там усі повністю вакциновані громадяни можуть протягом 19-31 травня отримати безкоштовний алкогольний напій у деяких ресторанах.

    Усього у США станом на 4 травня повністю вакцинувалися проти коронавірусу 105,5 мільйона людей, або понад 40% дорослого населення. Білий дім оголосив про плани охопити щепленням 70% дорослих до 4 липня.

    Тим часом, народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що вакциною Pfizer в Україні вакцинуються чиновники, а не медпрацівники та літні люди.

    Теги: США Вікторія Сюмар хвороби вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вакцинація з пивом і морозивом. Влада американського міста хитрощами заохочує щеплюватися