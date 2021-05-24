Вакцинація з пивом і морозивом. Влада американського міста хитрощами заохочує щеплюватися

Американцям без попередньої реєстрації можна прийти й отримати будь-яку з трьох вакцин на вибір

Взяти участь у акції влада міста запросила усіх жителів старше 12 років

Влада американського міста Сіетл започаткувала кампанію в межах якої кожен житель міста зможе отримати безкоштовне пиво чи морозиво після вакцинації від коронавірусу. Про це повідомляє сайт міської влади Сіетла.

Без попередньої реєстрації можна прийти й отримати будь-яку з трьох вакцин на вибір у спеціальних тимчасових пунктах вакцинації. Першим 75 клієнтам обіцяють безкоштовне морозиво. Взяти участь у акції влада міста запросила усіх жителів старше 12 років. Але при цьому сіетлівців застерігають бути пильним до свого здоров’я і при найменших ознаках хвороби залишатися удома.

Це вже не перші хитрощі, до яких вдаються керівники американських міст, аби вакцинувати населення. Раніше влада Нью-Джерсі започаткувала кампанію «Укол і пиво» («Shot and a Beer»), в межах якої кожному жителю штату старше 21 року пообіцяли безкоштовне пиво, якщо вакцинується проти коронавірусу протягом травня.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі повідомив, що отримати кухоль хмільного напою можна буде в будь-якому з 11 закладів, що беруть участь у кампанії, за наявності довідки про вакцинацію.

Наприкінці квітня аналогічний захід із заохочення вакцинації оголосили й у штаті Конектикут. Там усі повністю вакциновані громадяни можуть протягом 19-31 травня отримати безкоштовний алкогольний напій у деяких ресторанах.

Усього у США станом на 4 травня повністю вакцинувалися проти коронавірусу 105,5 мільйона людей, або понад 40% дорослого населення. Білий дім оголосив про плани охопити щепленням 70% дорослих до 4 липня.

Тим часом, народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що вакциною Pfizer в Україні вакцинуються чиновники, а не медпрацівники та літні люди.