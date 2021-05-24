Дистанційне навчання. Міністр освіти розповів, чи підуть в школу діти з 1 вересня

Шкарлет сподівається, що вакцинація дасть колективний імунітет

Міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що ймовірність переходу на дистанційне навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. За його словами, потрібно просто навчитися жити в цих умовах пандемії. Про це він розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

Шкарлет сподівається, що вакцинація дасть колективний імунітет. Також він розповів, що є базова позиція міністерства про те, що дитячі садки, спеціальні установи і 1-4 класи в обов'язковому порядку повинні вчитися очно.

«З вересня навряд чи ми підемо (на «дистанціонку»), тому що я сподіваюся, що погода нам дасть ще теплої пори року», – сказав він.

За його словами, перед опалювальним сезоном, це десь кінець жовтня, погода, як правило, псується, тоді є загальні респіраторні захворювання, пов'язані з переохолодженням.

Також він нагадав про платформу «Всеукраїнська школа онлайн». За його словами, крім того розроблено багато власних платформ, інновацій, які дозволяють викладачам істотно поліпшити дистанційний процес навчання.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна досягла із Євросоюзом політичної домовленості про взаємне визнання «паспортів вакцинації».

«Нещодавно ЄС оголосив про запровадження до кінця червня цифрових сертифікатів, які міститимуть дані про вакцинацію, тести на Covid-19 та набутий імунітет після хвороби. Ще на початку розроблення цієї ініціативи дав доручення міністрам спільно з Єврокомісією напрацювати відповідний сертифікат в Україні», – написав Шмигаль 23 травня у Facebook.