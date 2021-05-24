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    Інфікування Covid-19: лікар назвав місце, де найменша вирогідність підхопити вірус

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    З точки зору інфекційної безпеки в літаках правильна вентиляція - Інфікування Covid-19: лікар назвав місце, де найменша вирогідність підхопити вірус
    З точки зору інфекційної безпеки в літаках правильна вентиляція

    За словами Александріна, при цьому всеодно необхідно дотримуватися низки правил

    З-поміж усіх місць, де можна підхопити коронавірус, найбільш безпечним є літак. Тут ризик інфікування мінімальний. Чому так стається, пояснив керівник національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Є таке поняття, як «кратність повітрообміну», це час, за який протягом години повітря повністю змінюється. Для лікувальних установ кратність повітрообміну має дорівнює від 6 до 12, в літаках 60», – сказав він.

    За словами Александріна, при цьому необхідно дотримуватися низки правил, щоб не заразитися.

    «Ми повинні розуміти, що з точки зору інфекційної безпеки в літаках правильна вентиляція, вона йде зверху вниз, практично немає ніяких ризиків. Але це при тому, що люди сидітимуть, не розмовлятимуть, не кричатимуть, і в масках. Дійсно ризик інфікування в літаках мінімальний», – сказав він.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 1334 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві. Про це свідчать дані карти РНБО.

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    Теги: літак коронавірус Андрій Александрін
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    Інфікування Covid-19: лікар назвав місце, де найменша вирогідність підхопити вірус