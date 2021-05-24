Вчені Уханя захворіли на Covid-19 до початку пандемії – американська розвідка
У медіа вважають, що ця інформація є черговим доказом гіпотези про те, що коронавірус витік з уханської лабораторії
Троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами, одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони були госпіталізовані у важкому стані за місяць до початку пандемії. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки.
Захворювання вірусологів нагадувало як Covid-19, так і ГРВІ. У газеті вважають, що ця інформація є черговим доказом гіпотези про те, що коронавірус витік з уханської лабораторії.
З такими висновками згоден і колишній керівник групи Держдепартаменту США за походженням Covid-19 Девід Ашер.
«Я дуже сумніваюся, що три людини в особливо захищених умовах лабораторії третього рівня, яка працює з коронавірусами, в один тиждень хворіють на ГРВІ, потрапляють в лікарню, і це ніяк не пов'язано з коронавірусом», - заявив він.
Нагадаємо, в кінці березня був оприлюднений звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії фахівців в Ухань з метою з'ясувати Походження коронавірусу Covid-19.
У документі найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину.
При цьому версію про те, що пандемія почалася з витоку Covid-19 з лабораторії Уханьского Інституту вірусології, експерти ВООЗ назвали малоймовірною.
Тим часом, в Україні за минулу добу виявили 1334 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.
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