Вчені Уханя захворіли на Covid-19 до початку пандемії – американська розвідка

Раніше найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину

У медіа вважають, що ця інформація є черговим доказом гіпотези про те, що коронавірус витік з уханської лабораторії

Троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами, одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони були госпіталізовані у важкому стані за місяць до початку пандемії. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки.

Захворювання вірусологів нагадувало як Covid-19, так і ГРВІ. У газеті вважають, що ця інформація є черговим доказом гіпотези про те, що коронавірус витік з уханської лабораторії.

З такими висновками згоден і колишній керівник групи Держдепартаменту США за походженням Covid-19 Девід Ашер.

«Я дуже сумніваюся, що три людини в особливо захищених умовах лабораторії третього рівня, яка працює з коронавірусами, в один тиждень хворіють на ГРВІ, потрапляють в лікарню, і це ніяк не пов'язано з коронавірусом», - заявив він.

Нагадаємо, в кінці березня був оприлюднений звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії фахівців в Ухань з метою з'ясувати Походження коронавірусу Covid-19.

У документі найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину.

При цьому версію про те, що пандемія почалася з витоку Covid-19 з лабораторії Уханьского Інституту вірусології, експерти ВООЗ назвали малоймовірною.

Тим часом, в Україні за минулу добу виявили 1334 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.