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    Вчені Уханя захворіли на Covid-19 до початку пандемії – американська розвідка

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    Раніше&nbsp;найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину - Вчені Уханя захворіли на Covid-19 до початку пандемії – американська розвідка
    Раніше найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину
    Фото Укрінформ

    У медіа вважають, що ця інформація є черговим доказом гіпотези про те, що коронавірус витік з уханської лабораторії

    Троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами, одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони були госпіталізовані у важкому стані за місяць до початку пандемії. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки.

    Захворювання вірусологів нагадувало як Covid-19, так і ГРВІ. У газеті вважають, що ця інформація є черговим доказом гіпотези про те, що коронавірус витік з уханської лабораторії.

    З такими висновками згоден і колишній керівник групи Держдепартаменту США за походженням Covid-19 Девід Ашер.

    «Я дуже сумніваюся, що три людини в особливо захищених умовах лабораторії третього рівня, яка працює з коронавірусами, в один тиждень хворіють на ГРВІ, потрапляють в лікарню, і це ніяк не пов'язано з коронавірусом», - заявив він.

    Нагадаємо, в кінці березня був оприлюднений звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії фахівців в Ухань з метою з'ясувати Походження коронавірусу Covid-19.

    У документі найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину.

    При цьому версію про те, що пандемія почалася з витоку Covid-19 з лабораторії Уханьского Інституту вірусології, експерти ВООЗ назвали малоймовірною.

    Тим часом, в Україні за минулу добу виявили 1334 нові випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській областях, а також у Києві.

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    Теги: Китай вірус ВООЗ коронавірус
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    Вчені Уханя захворіли на Covid-19 до початку пандемії – американська розвідка