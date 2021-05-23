Вакциною Pfizer в Україні вакцинуються чиновники, а не медпрацівники та літні люди, – депутатка

«В Україні повністю відсутня логістика для масового вакцинування» – Сюмар

Народна депутатка від фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар вважає, що визнаною ЄС вакциною Pfizer в Україні вакцинують тільки топчиновників.

Про це вона повідомила в ефірі програми «Вечір з Миколою Княжицьким» на Еспресо.

«Я зацікавилася темою вакцинації вакциною Pfizer в Україні, коли побачила дані з офіційного сайту РНБО про рівень вакцинації різними вакцинами в Україні. На цьому сайті є можливість обрати, якою вакциною та скільки людей вакцинували за останній тиждень. Дані про вакцинацію українців вакциною Pfizer оприлюднив Петро Порошенко. Зокрема, за останній тиждень було вакциновано 1 людину за 80 років, а всі інші люди були з категорії «інші». « – розповіла Сюмар.

Сюмар зауважила, що на сайті не було даних про використання вакцини Pfizer для соціальних та медичних працівників, чи для освітян. Саме тому, Сюмар впевнена, що вакцинуються вакциною Pfizer тільки чиновники та представники влади.

«В нас з’явились свідчення людей, які розповідали як вакцинують топчиновників в Україні. Розповідали і про апарат РНБО і про Міністерство закордонних справ України. Ми перевірили і справді, до відомств приїжджає авто, схоже на швидку допомогу, в якому проводиться вакцинація.» – додала Сюмар.

Сюмар зауважила, що існує ще одна досить важлива проблема з вакцинацією. За її словами, в Україні повністю відсутня логістика для масового вакцинування. Оскільки, навіть за власного бажання вакцинуватись, люди не знають куди звертатись.

«Це просто не справедливо. Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer як гуманітарну допомогу. Це не контракт підписаний урядом. Тому цією вакциною, в першу чергу, потрібно вакцинувати тих людей, яким це потрібно найбільше, а не депутатам та чиновникам.» – додала Сюмар.

Нагадаємо, станом на 23 травня 2021 року в Україні зафіксовано 2533 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник.

Також за минулу добу госпіталізовано – 1701 особу, летальних випадків – 89, одужало – 8937 осіб.

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