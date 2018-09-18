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    Валентин Резніченко очолив рейтинг губернаторів за виконаними обіцянками

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    Перше місце в рейтингу займає голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко - Валентин Резніченко очолив рейтинг губернаторів за виконаними обіцянками
    Перше місце в рейтингу займає голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко

    Основні напрямки, на яких зосередилася команда Резніченка - капітальний ремонт доріг, шкіл, дитячих садків, стадіонів, водогонів і лікарень

    Аналітичний портал «Слово і діло» опублікував оновлений рейтинг губернаторів України за кількістю виконаних обіцянок.

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    Перше місце в рейтингу вже традиційно займає голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко

    Основні напрямки, на яких зосередилася команда Резніченка - капітальний ремонт доріг (відремонтовано понад 500), шкіл (понад 30), дитячих садків (50), стадіонів (20), водогонів (50) і лікарень. Крім того, спільно з Фондом Петра Порошенка та Першою Леді Мариною Порошенко ДніпроОДА створює новий освітній простір, відкриваючи інклюзивні класи в кожній школі і реконструюючи всі школи з урахуванням потреб особливих дітей. 

    Дніпропетровська ОДА активно займається патріотичними проектами: відкрила парк Героїв АТО поруч з будівлею адміністрації, музей АТО, і в серпні цього року в центрі Дніпра встановила найвищий в Україні флагшток (72 метри), на якому розвивається державний прапор. 


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    Юрій Ткаченко 

    Юрій Ткаченко, голова Черкаської ОДА, посів друге місце серед відповідальних губернаторів. Ткаченко активно зайнятий енергоефективністю. Завдяки його зусиллям, постачальники тепла області скоротили споживання природного газу на 21%. 

    Ткаченко також приділяє увагу освіті, зокрема, він пообіцяв і ввів у 15 школах області новий предмет - робототехніка.

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    Геннадій Москаль 

    Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль - на третьому місці. Він очолює регіон, який сумно відомий масовою контрабандою цмгарок і потоками нелегальних мігрантів. Зупинити контрабанду Москалю поки не вдалося, але потік нелегалів через угорський кордон скоротився. Крім того, губернатор дав і виконав кілька обіцянок відремонтувати дороги між райцентрами.

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