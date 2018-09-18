Валентин Резніченко очолив рейтинг губернаторів за виконаними обіцянками



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Перше місце в рейтингу займає голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко

Основні напрямки, на яких зосередилася команда Резніченка - капітальний ремонт доріг, шкіл, дитячих садків, стадіонів, водогонів і лікарень

Аналітичний портал «Слово і діло» опублікував оновлений рейтинг губернаторів України за кількістю виконаних обіцянок.

Перше місце в рейтингу вже традиційно займає голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко.

Основні напрямки, на яких зосередилася команда Резніченка - капітальний ремонт доріг (відремонтовано понад 500), шкіл (понад 30), дитячих садків (50), стадіонів (20), водогонів (50) і лікарень. Крім того, спільно з Фондом Петра Порошенка та Першою Леді Мариною Порошенко ДніпроОДА створює новий освітній простір, відкриваючи інклюзивні класи в кожній школі і реконструюючи всі школи з урахуванням потреб особливих дітей.

Дніпропетровська ОДА активно займається патріотичними проектами: відкрила парк Героїв АТО поруч з будівлею адміністрації, музей АТО, і в серпні цього року в центрі Дніпра встановила найвищий в Україні флагшток (72 метри), на якому розвивається державний прапор.





Юрій Ткаченко

Юрій Ткаченко, голова Черкаської ОДА, посів друге місце серед відповідальних губернаторів. Ткаченко активно зайнятий енергоефективністю. Завдяки його зусиллям, постачальники тепла області скоротили споживання природного газу на 21%.

Ткаченко також приділяє увагу освіті, зокрема, він пообіцяв і ввів у 15 школах області новий предмет - робототехніка.

Геннадій Москаль

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль - на третьому місці. Він очолює регіон, який сумно відомий масовою контрабандою цмгарок і потоками нелегальних мігрантів. Зупинити контрабанду Москалю поки не вдалося, але потік нелегалів через угорський кордон скоротився. Крім того, губернатор дав і виконав кілька обіцянок відремонтувати дороги між райцентрами.