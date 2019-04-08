Валерій Дубіль: Дії МОЗу призведуть до збільшення хворих на туберкульоз



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Народний депутат з фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль Фото: facebook.com/dubil.valerii

За словами депутата з фракції «Батьківщина», влада хоче ліквідувати противотуберкульозні диспансери і лікувати хворих вдома

Три роки Україна живе без Програми протидії захворюванню на туберкульоз. Уряд тільки подав проект Програми, проте коштів на нього на цей рік немає і його положення – популістичні й призведуть тільки до збільшення хворих. Про це у блозі на сайті «Киеввласть» заявив народний депутат з фракції «Батьківщина» Валерій Дубіль.

За його словами, влада хоче ліквідувати противотуберкульозні диспансери і лікувати хворих вдома. Саме про це нещодавно заявила т.в.о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. А внесений нещодавно до Верховної Ради Урядом проект нової Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки прямо вказує, що влада хоче зробити акцент на амбулаторне лікування:

«Що пропонують? Дефіцит фінансування вузькопрофільних медзакладів (у т.ч. диспансерів) через «медреформу» і перекидання відповідальності за хворих на сімейних лікарів – спеціалістів просто скоротять, ресурсу ж відвідувати пацієнтів вдома у них немає. А у сімейних лікарів немає необхідних знань і часу, бо їх у країні не вистачає.

І ще – замість повноцінного обстеження українців пропонують анкетувати! Знову ж, лікарів у нас не вистачає, часу в них немає. Чи буде це анкетування якісним? Адже на обстеження пацієнта може направити тільки лікар. Зараз кожен четвертий випадок захворювання на туберкульоз у нас не діагностований – статистика може погіршитися після таких нововведень», - пише народний обранець.

Валерій Дубіль акцентує, що хворі спокійно їздитимуть у громадському транспорті, ходитимуть у магазини, сидітимуть у черзі в лікарні – хвороба ширитиметься. А ще у них може сформуватися ультрарезистентна форма туберкульозу – через невчасне чи неправильне лікування, що означає у більшості випадків смерть.

«Амбулаторне лікування можливе, та тільки коли на це є ресурс. МОЗ його передбачив? Ні. Навіть на реалізацію програми на 2018-2021 роки, яка, нагадаю, ще не затверджена, на 2019 рік коштів у бюджеті немає», - пише він.

Представник «Батьківщини» вважає, що словами від туберкульозу хворих не вилікуєш, а тому потрібно не на папері, а реально об’єднати зусилля всіх сторін:

«Наша Нацплатформа охорони здоров’я розробить проект реальних змін до Програми - щоб її реалізація стала ефективною. Прийняти їх можна буде вже після переформатування влади під час парламентських виборів. А доти ми вимагаємо від Уряду найшвидше затвердити нову дієву Загальнодержавну цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз та забезпечити її фінансування вже з цього року – ми не можемо втрачати час! Ми готові допомогти це все зробити», - резюмував нардеп.