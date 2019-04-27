Вантажівки МНС Росії заїхали на окупований Донбас - ОБСЄ



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З Росії на окупований Донбас приїхали два КамАЗи та одна «Газель» МНС РФ Архівне фото

Без відкриття тентів, вантажівки проїхали на територію України

На територію окупованої Донецької області у п’ятницю вранці через неконтрольовану урядом України ділянку кордону з Росії заїхали два КамАЗи та одна «Газель» МНС РФ з увімкненими синіми аварійними вогнями.

Про це повідомляється у звіті Спостережної моніторингової місії ОБСЄ.

«26 квітня о 06:45 (за московським часом) команда спостерігачів на пункті пропуску «Донецьк» спостерігала за трьома транспортними засобами з написом «Міністерство надзвичайних ситуацій Росії», що перетинали кордон з Російською Федерацією до України», - йдеться у звіті.

Зазначається, що «Газель» і два КамАЗи прибули з території РФ. Без відкриття тентів, вантажівки проїхали на територію України через смугу, призначену для тих, хто виїздить з України до РФ. При цьому, на транспортних засобах, з номерами реєстрації в Ростовській області, були увімкнуті сині проблискові маячки.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Також в ОБСЄ висловили «глибоке занепокоєння» з приводу указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення процедури надання паспортів громадян Росії мешканцям окупованого Донбасу.