Порошенко: Росія готується до анексії українського Донбасу



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Президент Петро Порошенко повідомив, що дав відповідні доручення МЗС

Президент Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити режим міжнародних санкцій проти Росії

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Про це він сказав, коментуючи указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

«Закликаю міжнародних партнерів не допустити найгіршого сценарію, жорстко засудити деструктивні та злочинні дії російської влади, а також посилити режим міжнародних санкцій», - заявив Порошенко.

Президент повідомив, що доручив МЗС негайно ініціювати обговорення цього питання в рамках Ради Безпеки ООН, а також інших міжнародних форматах, зокрема в ОБСЄ та ЄС.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.