В ОБСЄ розкритикували рішення Путіна про видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО



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В ОБСЄ закликали до припинення вогню на Донбасі

В ОБСЄ висловили «глибоке занепокоєння» з приводу указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення процедури надання паспортів громадян Росії мешканцям окупованого Донбасу.

«Словацьке керівництво (Словаччина головує в ОБСЄ в 2019 році – ред.) вважає, що цей односторонній крок може підважити зусилля щодо мирного врегулювання кризи в Україні й довкола неї, і закликає всі держави-учасниці до відданості принципам і завданням ОБСЄ. Головування закликає всі сторони утриматися від односторонніх заходів і разом продовжити пошук шляхів для повного втілення Мінських угод», – мовиться в заяві.

В ОБСЄ також принагідно закликали до припинення вогню і підтримки роботи своєї Спеціальної моніторингової місії в Україні.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Джерело: Радіо Свобода