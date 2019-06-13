Варченко: Труба одноосібно звільняє ще трьох співробітників ДБР, всупереч рішенню суду



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Перша заступниця голови Держбюро розслідувань Ольга Варченко

Заступниця голови ДБР розкритикувала кадрові рішення свого шефа

Перша заступниця голови Держбюро розслідувань Ольга Варченко зазначила, що ДБР - орган колегіальний, а також нагадала, що рішенням Окружного адмінсуду Києва директору ДБР Роману Трубі було заборонено одноосібно ухвалювати кадрові рішення і перерозподіляти повноваження.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Цензор.нет.

Говорячи про кадрові скандали в ДБР, Варченко повідомила, що «з'явилися накази про звільнення ще трьох осіб».

«Це Петро Божевський - керівник відділу внутрішнього аудиту, Оксана Пащенко - наш головний юрист і начальник Управління внутрішнього контролю Богдан Чобіток, який публічно виступив із заявою про те, що викрив директора в неправомірних діях і збирав матеріали щодо оточення Романа Труби. Директору це не сподобалося. Фактично людина потрапила в немилість через цю ситуацію. Але його посада передбачає роботу саме в такому напрямку», - зазначила заступник голови ДБР.

Варченко також підкреслила, що вважає незаконним наказ Романа Труби про перепідпорядкування цього управління йому.

«Я це оцінюю як беззаконня. У вівторок, 11 червня директор зібрав нараду керівників підрозділів центрального апарату, на якому оголосив, що був у президента й отримав настанови до дії. Офіційного повідомлення про цю зустріч так і не з'явилося, тому ми не знаємо, що саме доручив йому глава держави, але впевнена, що директора ДБР ніхто не уповноважував на порушення закону. Того ж дня, після цієї наради, був окремо зібраний рядовий склад управлінь, на якому було оголошено, що директор змінив розподіл обов'язків. Тобто, цей наказ про перепідпорядкування йому 2-го слідчого управління навіть не був доведений до відома всіх керівників. Його нишком підписали і презентували рядовим співробітникам. До нас (заступників директора, - ред.) він прийшов поштою. Ми вже кілька днів листуємося щодо проекту наказу про перерозподіл обов'язків. Закладена все та ж норма, що його не влаштовує робота начальника цього управління, у зв'язку з цим він вирішив перепідпорядкувати його собі особисто. Вважаю, що наступним кроком буде спроба звільнити заступників, показавши, що ми нібито не впоралися зі своєю роботою. Тим більше, що в самому проекті наказу, який ми з другим заступником отримали на узгодження, було посилання на новий Регламент повноважень, оскільки старий оскаржено в суді одним із членів Ради громадського контролю при ДБР. Рішенням Окружного адмінсуду м.Києва Роману Трубі було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення і перерозподіляти повноваження», - підкреслила Варченко.

«Отримавши проект наказу, ми з другим заступником попросили надіслати сам Регламент, тому що ми його досі не бачили, а також документальне обґрунтування того, чому директор зробив висновок про те, що управління погано працює. Оскільки це слідче управління, а він обіймає адміністративну посаду, то не може йому дати об'єктивну оцінку. Дати оцінку роботі слідчого може тільки прокурор. Ми вже звернулися за такою оцінкою в ГПУ. І коли отримаємо відповідь, обов'язково її опублікуємо. Тому ми поставили цілком резонне запитання: що стало причиною перепідпорядкування цього управління. Ми направили кілька таких листів, але відповіді на жоден не отримали. Потім, як я вже сказала, ми отримали підписаний наказ поштою. Таким чином, згоди заступники не давали, хоч орган у нас колегіальний і згідно зі ст. 12 закону про ДБР вона обов'язкова. Крім того, директор ознайомлений з рішенням Окружного адмінсуду Києва, але все одно продовжує ухвалювати рішення одноосібно. По суті, це злочин, і ми будемо з відповідною заявою звертатися в правоохоронні органи. А також оскаржити цей наказ в установленому законом судовому порядку», - резюмувала перший заступник голови ДБР.