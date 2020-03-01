Варшава вважає, що має «великі проблеми з освітньою реформою в Україні»



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Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі Фото: "Главком"

Посол Бартош Ціхоцькі побачив «деполонізацію шкіл, які залишалися польськими навіть за Російського царства»

Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі заявив, що Польща має великі проблеми з освітньою реформою в Україні, яка спрямована на деполонізацію шкіл, що залишалися польськими навіть за Російського царства.

Таку думку Бартош Ціхоцькі висловив в інтерв’ю «Главкому», відповідаючи на запитання про те, з якими проблемами стикається польська громада в Україні.

Ціхоцькі також зазначив, що журналісти польських видань в Україні, скаржаться, що Україна, всупереч угоді з Радою Європи, жодним чином не допомагає нацменшинам. «Наприклад, українська газета в Польщі «Наше слово» отримує кілька сотень тисяч злотих щорічно. А в Україні польські видання ніяк не фінансуються. Ще одне питання – костели та школи», – сказав пан Ціхоцькі. Дипломат зазначає, що в Україні костели, які були захоплені більшовиками, досі не повернули католицькій громаді, причому поляки в Україні зараз не становлять більшості серед католиків.

Посол також додав, що до нього приходять польські інвестори і скаржаться на несправедливе ставлення в Україні. «Але це не польсько-українська проблема, а українська реальність сприйняття іноземного бізнесу. До посольства звертаються також громадяни Польщі, які хочуть відвідати могили своїх предків тут в Україні, а їм, наприклад, можуть заборонити в’їзд. 30% моєї роботи припадає саме на ці питання», – сказав посол.

Нагадаємо, польські журналісти підтримали кримськотатарський телеканал ATR.