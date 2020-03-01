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    Варшава вважає, що має «великі проблеми з освітньою реформою в Україні»

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    <p>Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі&nbsp;</p> <p>Фото: "Главком"</p> - Варшава вважає, що має «великі проблеми з освітньою реформою в Україні»

    Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі 

    Фото: "Главком"

    Посол Бартош Ціхоцькі побачив «деполонізацію шкіл, які залишалися польськими навіть за Російського царства»

    Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі заявив, що Польща має великі проблеми з освітньою реформою в Україні, яка спрямована на деполонізацію шкіл, що залишалися польськими навіть за Російського царства.

    Таку думку Бартош Ціхоцькі висловив в інтерв’ю «Главкому», відповідаючи на запитання про те, з якими проблемами стикається польська громада в Україні.

    Ціхоцькі також зазначив, що журналісти польських видань в Україні, скаржаться, що Україна, всупереч угоді з Радою Європи, жодним чином не допомагає нацменшинам. «Наприклад, українська газета в Польщі «Наше слово» отримує кілька сотень тисяч злотих щорічно. А в Україні польські видання ніяк не фінансуються. Ще одне питання – костели та школи», – сказав пан Ціхоцькі. Дипломат зазначає, що в Україні костели, які були захоплені більшовиками, досі не повернули католицькій громаді, причому поляки в Україні зараз не становлять більшості серед католиків.

    Посол також додав, що до нього приходять польські інвестори і скаржаться на несправедливе ставлення в Україні. «Але це не польсько-українська проблема, а українська реальність сприйняття іноземного бізнесу. До посольства звертаються також громадяни Польщі, які хочуть відвідати могили своїх предків тут в Україні, а їм, наприклад, можуть заборонити в’їзд. 30% моєї роботи припадає саме на ці питання», – сказав посол.

    Нагадаємо, польські журналісти підтримали кримськотатарський телеканал ATR.

    Польща посол Україна освітня реформа Бартош Ціхоцькі
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