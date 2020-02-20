Польські журналісти підтримали кримськотатарський телеканал ATR



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Телеканал ATR на межі закриття

Журналісти Польщі вважають незрозумілими перешкоди у функціонуванні телеканалу і закликають надати підтримку ATR

Асоціація польських журналістів (SDP) висловила солідарність і підтримку кримськотатарському телеканалу ATR та колегам, які там працюють.

Як йдеться в заяві SDP, журналісти Польщі вважають незрозумілими перешкоди у функціонуванні телеканалу і закликають надати підтримку ATR.

«ATR залишається надійним джерелом інформації про ситуацію в окупованому Криму. Цей телеканал є важливою частиною функціонування та ідентифікації кримськотатарської громади, особливо в ситуації російської агресії та репресій з боку Російської Федерації», - зазначається у зверненні.

При цьому наголошується, що люди, які співпрацюють з ATR у Криму, постійно наражаються на небезпеку, і багато з них уже заплатили за свою діяльність обмеженням волі.

«Тим більш незрозумілими є проблеми з фінансуванням та створенням адміністративних перепон для каналу, що врешті-решт може спричинити необхідність припинення мовлення та трансляції в окупованому Криму. Асоціація польських журналістів приєднується до заклику надати всі можливі форми підтримки й допомоги - з боку як української влади, так і міжнародної спільноти - для подальшої безперебійної роботи телеканалу ATR», - підкреслюється у заяві, підписаній головою SDP Кшиштофом Сковронським.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття: через недофінансування на каналі скорочено 45% колективу, скорочені випуски новин й припинені прямі ефіри.

АTR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення і облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

Раніше «Главкому» також стало відомо, що газета «Вечірні вісті» припиняє своє існування.

Нагадаємо, що 27 грудня 2019 року вийшов останній номер друкованої версії інформаційно-аналітичного тижневика «Дзеркало тижня».

Також нагадаємо, що інтернет-видання theБабель, яке відкрилося в 2018 році, з нового року припинило роботу. Закриття проекту пов'язано з тим, що інвестори (серед яких - олігарх Ігор Коломойський) припинили фінансування проекту.