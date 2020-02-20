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    Культура

    Польські журналісти підтримали кримськотатарський телеканал ATR

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    Телеканал ATR на межі закриття - Польські журналісти підтримали кримськотатарський телеканал ATR
    Телеканал ATR на межі закриття

    Журналісти Польщі вважають незрозумілими перешкоди у функціонуванні телеканалу і закликають надати підтримку ATR

    Асоціація польських журналістів (SDP) висловила солідарність і підтримку кримськотатарському телеканалу ATR та колегам, які там працюють.

    Як йдеться в заяві SDP, журналісти Польщі вважають незрозумілими перешкоди у функціонуванні телеканалу і закликають надати підтримку ATR.

    «ATR залишається надійним джерелом інформації про ситуацію в окупованому Криму. Цей телеканал є важливою частиною функціонування та ідентифікації кримськотатарської громади, особливо в ситуації російської агресії та репресій з боку Російської Федерації», - зазначається у зверненні.

    При цьому наголошується, що люди, які співпрацюють з ATR у Криму, постійно наражаються на небезпеку, і багато з них уже заплатили за свою діяльність обмеженням волі.

    «Тим більш незрозумілими є проблеми з фінансуванням та створенням адміністративних перепон для каналу, що врешті-решт може спричинити необхідність припинення мовлення та трансляції в окупованому Криму. Асоціація польських журналістів приєднується до заклику надати всі можливі форми підтримки й допомоги - з боку як української влади, так і міжнародної спільноти - для подальшої безперебійної роботи телеканалу ATR», - підкреслюється у заяві, підписаній головою SDP Кшиштофом Сковронським.

    Нагадаємо, у січні стало відомо, що кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття: через недофінансування на каналі скорочено 45% колективу, скорочені випуски новин й припинені прямі ефіри.

    АTR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення і облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

    Раніше «Главкому» також стало відомо, що газета «Вечірні вісті» припиняє своє існування.

    Нагадаємо, що 27 грудня 2019 року вийшов останній номер друкованої версії інформаційно-аналітичного тижневика «Дзеркало тижня»

    Також нагадаємо, що інтернет-видання theБабель, яке відкрилося в 2018 році, з нового року припинило роботу. Закриття проекту пов'язано з тим, що інвестори (серед яких - олігарх Ігор Коломойський) припинили фінансування проекту.

    Крим кримські татари ЗМІ телебачення Польща фінансування Україна
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