Польські журналісти підтримали кримськотатарський телеканал ATR
Журналісти Польщі вважають незрозумілими перешкоди у функціонуванні телеканалу і закликають надати підтримку ATR
Асоціація польських журналістів (SDP) висловила солідарність і підтримку кримськотатарському телеканалу ATR та колегам, які там працюють.
Як йдеться в заяві SDP, журналісти Польщі вважають незрозумілими перешкоди у функціонуванні телеканалу і закликають надати підтримку ATR.
«ATR залишається надійним джерелом інформації про ситуацію в окупованому Криму. Цей телеканал є важливою частиною функціонування та ідентифікації кримськотатарської громади, особливо в ситуації російської агресії та репресій з боку Російської Федерації», - зазначається у зверненні.
При цьому наголошується, що люди, які співпрацюють з ATR у Криму, постійно наражаються на небезпеку, і багато з них уже заплатили за свою діяльність обмеженням волі.
«Тим більш незрозумілими є проблеми з фінансуванням та створенням адміністративних перепон для каналу, що врешті-решт може спричинити необхідність припинення мовлення та трансляції в окупованому Криму. Асоціація польських журналістів приєднується до заклику надати всі можливі форми підтримки й допомоги - з боку як української влади, так і міжнародної спільноти - для подальшої безперебійної роботи телеканалу ATR», - підкреслюється у заяві, підписаній головою SDP Кшиштофом Сковронським.
Нагадаємо, у січні стало відомо, що кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття: через недофінансування на каналі скорочено 45% колективу, скорочені випуски новин й припинені прямі ефіри.
АTR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення і облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.
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