Варшава критично ставиться до окремих реформ, які впроваджує український уряд, – дипломат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі Фото: Главком

Польський посол розказав, чого хоче Варшава від Києва

Польща підтримує процес інтеграції України, але залишається водночас дуже обережною та критичною щодо конкретних реформ, які впроваджує український уряд.

Про це під час зустрічі у пресцентрі «Главкома» сказав Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі.

«Нам не байдуже, як ви вирішуєте ці питання. Звісно, суто українською справою є те, якими мають бути реформовані суди чи органи самоуправління. Для нас, проте, важливі реальні зміни на краще. І ми готові ділитися своїм досвідом змін, щоб ви стали членом ЄС та НАТО», – сказав Бартош Ціхоцькі.

Нагадаємо, Бартош Ціхоцькі сказав, що після перезавантаження влади, яке відбулося в Україні та Польщі, вони зараз приділяють багато уваги переформатуванню двосторонньої співпраці.

Зокрема, дипломат зауважив: «У результаті української освітньої реформи погіршилися умови роботи польських шкіл, польським за походженням дітям складніше долучатися до польської науки й освіти. Я розумію, що, можливо, польський уряд робить не все так, як би цього хотіла нацменшина. Але загалом ситуація відрізняється щодо українських дітей у Польщі і польських в Україні».