«Ваша песенка спета». Суди заборонили партії Симоненка йти на вибори



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Лідер Комуністичної партії Петро Симоненко

Статут, найменування та символіка КПУ підпадають під дію закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів

Комуністична партія України програла всі суди з вимогою визнати протиправною і скасувати постанову Центральної виборчої комісії від 22 червня №1170 про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати, включених до виборчого списку КПУ на позачергових парламентських виборах.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням дані Єдиного держреєстру судових рішень.

За матеріалами справи ЦВК, відмовляючи в реєстрації кандидатів у народні депутати від КПУ, зіслалася на наказ Міністерства юстиції України від 23 липня 2015 року № 1312/5, яким затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Згідно з цим Висновком, статут, найменування та символіка Комуністичної партії України не відповідають частинам першій та другій статті 3 та частині першій статті 4 закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні.

На думку ж КПУ, рішення Центральної виборчої комісії є таким, що грубо і відверто порушує виборчі права партії, а саме, право кандидатів у народні депутати балотуватися від Комуністичної партії у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі та є дискримінаційним щодо до членів партії.

Шостий апеляційний адміністративний суд у рішенні від 26 червня вказав, що ще у жовтні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Комуністичній партії у задоволенні адміністративного позову щодо скасування наказу Мінюсту, яким було затверджено Правовий висновок Комісії з питань дотримання закону про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні. Цю ж позицію підтвердили Київський апеляційний адміністративний суд і Вищий адміністративний суд.

«Колегія суддів дійшла висновку, що наказ Міністерства юстиції України вiд 23 липня 2015 року №1312/5 «Про затвердження Правового висновку Комісії з питань дотримання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» наразi є чинним», - сказано у рішенні Шостого апеляційного адмінсуду.

Крім цього, у суді позивач заявив, що 20 лютого 2019 року Комуністична партія України звернулась до Європейського суду з прав людини зі скаргою визнати незаконність відмови ЦВК зареєструвати лідера КПУ Петра Симоненка кандидатом на пост президента України з посиланням на положення Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Провадження у цій справі відкрито 9 травня, однак наразі остаточного рішення не прийнято.

Водночас Шостий апеляційний адміністративний суд звернув увагу, що Конституцiйний судом України рiшення про визнання неконституцiйним Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» чи окремих його положень, на день розгляду цього адміністративного позову, не приймав.

Також Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду у постанові від 29 червня наголосив, що немає підстав вважати, що одного цього Правового висновку недостатньо для того, щоб відмовити членам КПУ брати учать у виборах/бути суб`єктами виборчого процесу. Адже таку заборону запровадив насамперед закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Тому цього було достатньо для того, щоб ЦВК відмовила у реєстрації кандидатів від партії, діяльність, найменування та/або символіка якої не відповідає вимогам вказаного закону, вважає Верховний суд.

Нагадаємо, що востаннє Комуністична партія України брала участь у позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році. Тоді партія висунула 204 кандидата у списках. Загалом, за КПУ проголосувало 3,88% виборців, щоб було недостатнім для подолання прохідного бар’єру до парламенту.

Як відомо, на позачергових виборах до Верховної Ради 22 партії включили 2760 кандидатів до виборчих списків у загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Вибори до парламенту відбудуться у неділю, 21 липня.