Важкопораненим військовим у зоні ООС призначили премії



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Відтак, 72 військовослужбовці наприкінці цього року отримали премії у розмірі більше 5 тис. грн від Командування Сухопутних військ Збройних сил України

Важкопоранені військовослужбовці у 2019 році в районі проведення операції Об’єднаних сил отримують премії від командувача Cухопутних військ Збройних сил України. Про це повідомляє управління морально-психологічного забезпечення Командування Сухопутних військ ЗСУ.

«Генерал-лейтенант Олександр Сирський прийняв рішення заохотити тих солдат та офіцерів, які у 2019 році отримали важкі поранення і після лікування залишилися на військовій службі або надалі перебувають у шпиталях. Відповідний наказ уже підписаний», - вказали в управлінні.

Як зазначається, в наказі зазначається: «За сумлінне виконання військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя, хоробрість та відвагу, проявлені при виконанні бойових завдань з захисту державного суверенітету і територіальної цілісності в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, заохотити особовий склад».

«Відтак, 72 військовослужбовці наприкінці цього року отримали премії у розмірі більше 5 тис. грн від Командування Сухопутних військ Збройних сил України, що стало гарним подарунком до різдвяних та новорічних свят», - додали в управлінні.