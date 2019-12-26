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    В Україні випробували нову самохідну артилерійську установку стандарту НАТО

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    <p>Так званий гідропостріл. Його здійснюють, щоб перевірити всі системи установки</p> - В Україні випробували нову самохідну артилерійську установку стандарту НАТО

    Так званий гідропостріл. Його здійснюють, щоб перевірити всі системи установки

    Установка «Богдана» калібру 155 мм - перша українська система озброєння стандарту НАТО

    Перша українська самохідна артилерійська установка (САУ) «Богдана» проходить випробувальні стрільби.

    Про це повідомила компанія Українська бронетехніка, яка розробляє САУ.

    «Зараз на полігоні у Дніпропетровській області проходять випробування самохідної артилерійської установки «Богдана» калібру 155 мм - першої української системи озброєння стандарту НАТО», - йдеться в повідомленні. 

    На відео демонструється так званий гідропостріл. Його здійснюють, щоб перевірити всі системи САУ.

    «Під час гідропострілу випробувачі здійснили постріл дерев'яною «болванкою», заливши в стовбур гармати воду, щоб «снаряд» не зайнявся. В ході таких випробувань перевіряється, чи тримає ствол необхідний для пострілу тиск, що утворюється в результаті згоряння пороху, а також робота всіх систем артилерійської установки», - додає Український мілітарний портал.

    Далі за програмою випробувань запланована стрільба інертними снарядами, а пізніше - бойовими, щоб підтвердити заявлені розробниками тактико-технічні характеристики

    До слова, Китай випробував ракету, яка може «дістати» до США.

    ЗСУ НАТО військові навчання військові військова техніка Україна Дніпропетровщина озброєння
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