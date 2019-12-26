Побиття військової на Одещині: з’явилися шокуючі подробиці конфлікту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постраждала Наталія Куліш

У побитої жінки був конфлікт з командуванням частини, військовій погрожували, що «її зіб’є машина або її вб’ють якимось іншим способом»

Військовослужбець Наталія Куліш з частини А3438 на Одещині, про побиття якої повідомив міністр оборони, розповіла про конфлікт з командуванням частини, яке вона звинувачує у корупції та незаконних наказах.

Про це Куліш повідомила в коментарі «Радіо Свобода».

За її словами, побила її інша військова — Віра Загороднюк. Інцидент стався ще 14 грудня.

«Нас відправили шити тенти на машини. Віра заявила, що не буде шити тенти та поїде додому, їй нібито важко це робити. Я почала обурюватися, зав’язався конфлікт, вона почала мене лаяти, а потім вдарила по зубах і вибила два. Синець на обличчі я замазувала, а зуби приклеїла і так ходила до 19 грудня. Потім поїхала до військового шпиталю», — сказала жінка.

Також Куліш розповіла, що бійку бачив командир роти забезпечення Михайло Савічев, але він сказав їй, що нічого не бачив, і вона нічого не доведе.

У своїй частині Куліш є кухаркою, за її словами, конфлікти в неї розпочались одразу — з квітня 2019 року. Зокрема їй доводилось працювати різноробочим, хоча це не її обов’язок — ремонтувати приміщення і виконувати будівельні роботи.

Також вона заявляла про корупцію у частині.

«Я почала говорити про розкрадання сухих пайків, про те, що збирають з нас гроші, по 100-150 гривень на місяць, невідомо на що. Мене викликав заступник командира частини з тилового забезпечення Дмитро Ангелюк та заявив, що «я або служу, або не служу», і погрожував звільнити мене за станом здоров’я», — стверджує Куліш.

З квітня до грудня військовослужбовиця п’ять разів лікувалась у шпиталі, зокрема в неврології та гінекології.

Звинувачення на адресу Ангелюка у крадіжці продуктів та продажу сухпайків наразі розслідуються. Цю інформацію він підтвердив виданню сам, але водночас заперечив, що краде продукти.

Як повідомляє «Думская», військова частина А3438, в якій служить жінка, розташована в селі Красноселка Лиманського району — це регіональний центр радіоелектронної розвідки.

Один зі співробітників центру заявив виданню, що Куліш побили вже вдруге.

«Двічі побили за те, що вона вголос наважилася обуритися тим, що командир частини та його заступник по тилу крадуть та призначають собі премії у 200% окладу. Вперше її побили так, що травмували хребет», — розповів співрозмовник видання.

Він додав, що після цього Куліш покарали, відправивши до Очакова у відрядження, де вона займалась ремонтом, хоча є кухарем.

«Коли приїхала з відрядження, побили ще раз. Після цього вона потрапила у шпиталь. Бійці, які це бачили, запевняють, що якщо вона після шпиталю повернеться до частини, то її зіб’є машина або її вб’ють якимось іншим способом», — зазначив співробітник центру.

Нагадаємо, про побиття військової на Одещині 25 грудня повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк, він пообіцяв взяти справу на особистий контроль.