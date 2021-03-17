Санкції проти РФ: Кремль відкликав посла з США для консультацій

МЗС Росії хоче проконсультуватися з послом у США

Консультації з послом потрібні для того, щоб проаналізувати, «куди рухатися» у відносинах між державами

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла з Вашингтону для консультацій після запровадження нових санкцій Сполучених Штатів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Там пояснили, що консультації з послом потрібні для того, щоб проаналізувати, «куди рухатися» у відносинах між державами.

«Для нас головне – визначити, якими можуть бути шляхи виправлення російсько-американських зв'язків, які перебувають в тяжкому стані, заведених Вашингтоном в останні роки в глухий кут. Ми зацікавлені в тому, щоб не допустити їх необоротної деградації, якщо американці усвідомлюють пов'язані з цим ризики», – заявили в МЗС.

Нагадаємо, у вівторок Офіс директора Національної розвідки США оприлюднив звіт, який вказує спроби Російської Федерації вплинути на результаті виборів у Сполучених Штатах.

Зусилля Росії були спрямовані на «очорнення кандидатури президента Байдена і Демократичної партії, підтримку колишнього президента Трампа, підрив довіри до виборчого процесу і загострення соціально-політичних розбіжностей в США».

Після цього ЗМІ повідомили, що США готують нові санкції проти Росії за втручання у вибори.

Крім того, розвідка США має інформацію, що президент РФ Володимир Путін наглядав за діями депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.

Коментуючи доповідь розвідки США, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що це «чергове гучне фіаско РФ».