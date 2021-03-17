Байден назвав Путіна вбивцею

Президент США заявив, що Путін заплатить за злодіяння

Президент США Джо Байден заявив, що вважає президента Росії Володимира Путіна «вбивцею». Про це він сказав, відповідаючи на запитання ведучого ABC News Джорджа Стефанопулоса.

Запитання стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, яка встановила спроби Росії вплинути на результати виборів президента США.

«Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі», – сказав президент США щодо Путіна

Байден згадав зустріч із Путіним, під час якої сказав йому, що «у нього немає душі». «Я не був мудрим хлопцем», – визнав американський президент.

На уточнююче запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, президент США відповів ствердно.

Як повідомлялося, Національна розвідка США встановила, що Російська Федерація намагалася вплинути на вибори президента США в 2020 році, «очорняючи» кандидатуру Джо Байдена і підтримуючи тодішнього президента Дональда Трампа.

Крім того, розвідка США має інформацію, що президент РФ Володимир Путін наглядав за діями депутата Верховної Ради України Андрія Деркача, якого США згодом визнали російським агентом.

Коментуючи доповідь розвідки США, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що це «чергове гучне фіаско РФ».

Адміністрація президента США Джо Байдена готує пакет санкцій щонайменше проти трьох іноземних держав, серед яких і Росія, які здійснювали спроби втрутитися у вибори президента й частини Конгресу Сполучених Штатів минулого року.