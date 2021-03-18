Країни G7 назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі

Міністри закородонних справ «Великої сімки» засудили агресію Росії проти України

Країни-учасниці «Великої сімки» заявили про рішучу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ країн G7 з нагоди сьомої річниці анексії Криму Росією.

«Сьогодні, через сім років після спроби незаконної анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ми підтверджуємо свою непохитну підтримку та відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», – йдеться у заяві.

Представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів Америки та Верховний представник Європейського Союзу додали, що вони єдині у своєму засудженні подальших дій Росії щодо підриву суверенітету України, її територіальної цілісності та незалежності.

«Ми рішуче виступаємо проти триваючої дестабілізації Росією України, особливо проти дій РФ в окремих районах Донецької і Луганської областей, якими ігноруються зобов’язання, взяті нею відповідно до Мінській угоді… Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником», – зазначається в заяві.

Міністри країн G7 звернули увагу на те, що кремлівський режим продовжує політичні репресії проти жителів окупованого ним Криму.

«Ми засуджуємо порушення Росією прав людини на півострові, особливо кримських татар. Ми закликаємо Росію поважати свої міжнародні зобов'язання, дозволити доступ міжнародних спостерігачів та негайно звільнити всіх, кого несправедливо затримали. Ми вітаємо ініціативу України щодо створення Міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму», – йдеться у заяві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяву G7 «сильним сигналом». Про це він написав у твіттері.

Вітаю сильний сигнал підтримки України та засудження агресії РФ від міністрів закордонних справ G7. Росія — сторона конфлікту, не посередник, має розблокувати мирний процес. Виправдати окупацію Криму ніколи не вдасться. Міцна підтримка Кримської платформи. https://t.co/vb2HjgAZmc — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 18, 2021

Нагадаємо, 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

17 березня 2021 року після скликаного Росією неформального засідання Ради Безпеки ООН щодо Криму за «формулою Арріа» 19 країн опублікували спільну заяву із закликом припинити анексію півострова.