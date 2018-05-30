Вбивство Бабченка: у поліції назвали основну версію слідства

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Голова Національної поліції України Сергій Князєв

Виконавець є високопрофесійним кілером, але сам він спланувати цей злочин не міг, — відзначив Князєв

У Національній поліції України розглядають у якості основної версії вбивства журналіста Аркадія Бабченка його професійну діяльність. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Професійну діяльність потерпілого ми вважаємо основним мотивом вбивства», — зазначив він.

Князєв також заявив, що у ході слідства також розглядатимуться інші версії.

За словами голови Нацполіції, вбивця планував свій злочин не один.

«Виконавець є високопрофесійним кілером, але сам він спланувати цей злочин не міг», — відзначив Князєв.

Він також повідомив, що експерти ще не приступили до балістичної експертизи, оскільки на це ще не має рішення суду. Огляд місця події триває.

Нагадаємо, Бабченка вбили ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.

Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

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