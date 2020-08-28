Вбивство Гандзюк: прокуратура просить для Мангера 12 років тюрми



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Обвинувачений голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер

Суд у Києві розпочав розгляд по суті справи про вбивство Катерини Гандзюк

Дніпровський райсуд Києва розпочав по суті розгляд справи вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Прокуратура просить засудити голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна до 12 років позбавлення волі за убивство Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в обвинувальному акті, який у п’ятницю зачитав представник державного обвинувачення у справі Андрій Синюк у Дніпровському райсуді столиці, передає Укрінформ.

«Прошу призначити остаточне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі», - оголосив прокурор.

Мангера і Левіна звинувачують в «організації вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння, у спосіб особливого мучення для залякування потерпілого на замовлення, що спричинило смерть потерпілого».

Зокрема, їм інкримінують порушення, передбачені ч.3. ст. 27 (тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть), ч.2 ст.28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою)і ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Водночас обоє обвинувачених заявили у суді, що не визнають своєї вини у вбивстві Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.

28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.