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    Вбивство Гандзюк: суд заарештував Мангера і Левіна на два місяці

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    <span>Суд заарештував на два місяці фігурантів справи Гандзюк</span> - Вбивство Гандзюк: суд заарештував Мангера і Левіна на два місяці
    Суд заарештував на два місяці фігурантів справи Гандзюк
    Фото: Масі Наєм

    За рішенням суду, Мангер і Левін арештовані до 18 жовтня без права внесення застави

    Дніпровський районний суд Києва заарештував Владислава Мангера й Олексія Левіна на два місяці у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

    Трансляцію засідання вів у Facbook  адвокат Масі Наєм.

    За рішенням суду, Мангер і Левін арештовані до 18 жовтня 2020 роки без права внесення застави.

    Як повідомлялося, Дніпровський райсуд столиці у вівторок розпочав підготовче засідання у справі убивства активістки Катерини Гандзюк. На ньому були присутні фігуранти справи голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і експомічник депутата Херсонської облради Олексій Левін.

    28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

    Нагадаємо, 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.

    Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

    За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

    11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

    6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

    суд вбивство арешт Катерина Гандзюк Владислав Мангер
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