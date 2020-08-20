Вбивство Гандзюк: суд заарештував Мангера і Левіна на два місяці



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Суд заарештував на два місяці фігурантів справи Гандзюк Фото: Масі Наєм

За рішенням суду, Мангер і Левін арештовані до 18 жовтня без права внесення застави

Дніпровський районний суд Києва заарештував Владислава Мангера й Олексія Левіна на два місяці у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Трансляцію засідання вів у Facbook адвокат Масі Наєм.

За рішенням суду, Мангер і Левін арештовані до 18 жовтня 2020 роки без права внесення застави.

Як повідомлялося, Дніпровський райсуд столиці у вівторок розпочав підготовче засідання у справі убивства активістки Катерини Гандзюк. На ньому були присутні фігуранти справи голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і експомічник депутата Херсонської облради Олексій Левін.

28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

Нагадаємо, 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.