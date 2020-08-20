Вбивство Гандзюк: суд заарештував Мангера і Левіна на два місяці
За рішенням суду, Мангер і Левін арештовані до 18 жовтня без права внесення застави
Дніпровський районний суд Києва заарештував Владислава Мангера й Олексія Левіна на два місяці у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.
Трансляцію засідання вів у Facbook адвокат Масі Наєм.
За рішенням суду, Мангер і Левін арештовані до 18 жовтня 2020 роки без права внесення застави.
Як повідомлялося, Дніпровський райсуд столиці у вівторок розпочав підготовче засідання у справі убивства активістки Катерини Гандзюк. На ньому були присутні фігуранти справи голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і експомічник депутата Херсонської облради Олексій Левін.
28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.
Нагадаємо, 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.
Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.
За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.
11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.
6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.