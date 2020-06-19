Вбивство Гандзюк: суд взяв Мангера під варту без права внесення застави



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Владислав Мангер підозрюється в організації вбивства Катерини Гандзюк

Суддя змінила Мангеру запобіжний захід на тримання під вартою до 28 липня

Головному фігуранту в справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк голові Херсонської облдержадміністрації Владиславу Мангеру призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 липня без можливості внесення застави.

Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд у ніч проти п'ятниці, 19 червня, повідомляють «Ґрати».

Арешт Мангера також прокоментували на Facebook-сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?»:

«Прокурор Андрій Синюк повідомив, що суддя змінила Мангеру запобіжний захід на тримання під вартою до 28 липня без можливості внесення застави. Дякуємо всім за підтримку! Чекаємо на обвинувальний вирок».

Раніше повідомлялося, що Печерський суд Києва 16 червня відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я. Згодом Мангер назвав того, хто його «замовив».

Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.

Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.