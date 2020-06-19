Вбивство Гандзюк: суд взяв Мангера під варту без права внесення застави
Суддя змінила Мангеру запобіжний захід на тримання під вартою до 28 липня
Головному фігуранту в справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк голові Херсонської облдержадміністрації Владиславу Мангеру призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 липня без можливості внесення застави.
Відповідне рішення ухвалив Печерський районний суд у ніч проти п'ятниці, 19 червня, повідомляють «Ґрати».
Арешт Мангера також прокоментували на Facebook-сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?»:
«Прокурор Андрій Синюк повідомив, що суддя змінила Мангеру запобіжний захід на тримання під вартою до 28 липня без можливості внесення застави. Дякуємо всім за підтримку! Чекаємо на обвинувальний вирок».
Раніше повідомлялося, що Печерський суд Києва 16 червня відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я. Згодом Мангер назвав того, хто його «замовив».
Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.
В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.
11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.
6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.