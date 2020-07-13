Справа Гандзюк: суд залишив під вартою Мангера



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Владислав Мангер з 19 червня перебуває у СІЗО без права застави

Справа Гандзюк: суд залишив під вартою Мангера

Київський апеляційний суд залишив під вартою голову Херсонської ОДА Владислава Мангера. Його підозрюють у замовленні нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк.

Про це повідомляє «Громадське».

Скаргу на тримання під вартою подали адвокати підозрюваного, наголошуючи на тому, що підозра є необґрунтованою, а справа сфальсифікованою.

На думку захисту, погрози до одного зі свідків Пилипенка, якщо і були, то за історію з пограбування фури із контрабандою цигарок у 2014 році. Але не через Мангера.

Також сторона захисту наголосила на тому, що нещодавно Пилипенка було звільнено на підставі угоди зі слідством. Його засудили до 5 років умовно з відтермінуванням у 3 роки.

Також адвокати надали звернення від 40 депутатів обласної ради, та від Федерації боксу з проханням не ув'язнювати Мангера.

Сторона захисту зазначила, що вина Мангера не доведена нічим окрім слів про «Миколайовича» про якого нібито згадував Левін під час розмови з Торбіним зі слів останнього, а також у першочергових показах Ігор Павловський. Однак згодом Павловський про них забув.

Сторона захисту також наголосила на тому, що на Павловського тиснуть в ІТТ СБУ і він подавав понад 10 заяв щодо цього.

Виступ в апеляційному суді Владислава Мангера — підозрюваного замовника нападу на активістку Катерину Гандзюк pic.twitter.com/xs8jhGz12q — hromadske (@HromadskeUA) July 13, 2020

Сам Владислав Мангер просив звільнити його з-під варти та наголошував на причетності до вбивства Катерини Гандзюк СБУ, зокрема генерала Данила Доценка, який відмовився від проходження поліграфу у справі Гандзюк. Мангер наголосив, що всі доводи слідства ґрунтуються на свідченнях «злочинців, які готові на все, щоб не сидіти».

Прокурор Андрій Синюк просив залишити Мангера під вартою, наголошуючи на тому, що існувала реальна загроза життю та здоров'ю свідків і тому вони звернулися до суду з проханням змінити підозрюваному запобіжний захід. За словами прокурора, погрози свідкам та їхнім родичам надходили через телефонні дзвінки, записки, словесно. Самі свідки вважають, що за цими погрозами стоїть Владислав Мангер.

Як повідомлялося, ще 19 червня суд взяв Мангера під варту без права внесення застави, як підозрюваного в організації вбивства Каті Гандзюк.

Нагадаємо, що Печерський суд Києва 16 червня відпустив із зали суду Владислава Мангера, підозрюваного в справі про вбивство Катерини Гандзюк. Його відпустили за станом здоров'я. Згодом Мангер назвав того, хто його «замовив».

Як повідомлялося раніше, суд дозволив затримати Мангера.

Виконувачку обов’язків керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під’їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п’ятеро людей, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського – колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

6 червня 2019 року п’ятьох безпосередніх виконавців нападу були засуджені на строки від 3 до 6,5 років позбавлення волі.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу було прийнято прокурором через спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей. Запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень.