Вбивство Шеремета готували спецслужби Білорусі. Оприлюднені докази

Політичні вбивства опонентів замовляв КДБ сам Олександр Лукашенко і виділив на ці потреби $1,5 мільйона

Секретні служби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка ще в 2012 році обговорювали можливість підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета, що було здійснено чотири роки потому. Про це йдеться з опублікованої Telegram-каналом Nexta Live прослушки в кабінеті колишнього глави КДБ Вадима Зайцева.

На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ «Альфа» в офісі Зайцева в Мінську.

На записі, у тому числі, обговорюється спосіб вбивства Павла Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати і зробити це так, щоб вбивство це стало публічним сигналом.

«Ми повинні попрацювати над Шереметом, який є великим головним болем...

Ми закладемо (бомбу - ред.) і так далі, і цього чортового щура рознесе на чортові шматки – ноги в одну сторону, руки – в іншу. Якщо ж все буде (виглядати) як з природних причин, то люди не зрозуміють сигнал... Президент (Лукашенко - ред.) чекає цих операцій», – цитує слова Зайцева EUobserver.

Також на записі звучать докази, що в 2012 році КДБ Білорусі готувало операції з усунення й інших своїх політичних опонентів Лукашенка на території інших держав.

Як зазначає на записі Зайцев, завдання організацій політичних вбивств поставив перед КДБ сам президент Олександр Лукашенко і виділив на ці потреби $1,5 мільйона.

На нараді обговорюється використання отрут, вибухових речовин, поломок автомобілів для досягнення поставлених цілей.

У тому числі обговорюються вбивства в Німеччині Олега Алкаєва (колишній директор в'язниці в Білорусі), Володимира Бороданя (експолковник) і В'ячеслава Дудкіна (був головним у країні по боротьбі з корупцією).

За інформацією джерел опозиційної організації «Білоруський народний трибунал», на записі озвучені не все цілі, що планувалися. Наприклад, у Росії під удар потрапляв також російський експерт Андрій Суздальцев.

Експерт Національного Центру Медіа Криміналістики США (Університет Колорадо) Каталін Григорас, який вивчав запис у 2020 році за запитом видання EUObserver, зазначив, що з запису видалений цифровий підпис, який міг б сприяти ідентифікації джерела в КДБ, але при цьому на записі не виявлено жодних помітних слідів аудіо-маніпуляцій.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.