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    Вбивство Шеремета готували спецслужби Білорусі. Оприлюднені докази

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    Аудіозапис свідчить, що Олександр Лукашенко давав завдання КДБ про знищення багатьох політичних опонентів - Вбивство Шеремета готували спецслужби Білорусі. Оприлюднені докази
    Аудіозапис свідчить, що Олександр Лукашенко давав завдання КДБ про знищення багатьох політичних опонентів
    Фото: EPA

    Політичні вбивства опонентів замовляв КДБ сам Олександр Лукашенко і виділив на ці потреби $1,5 мільйона

    Секретні служби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка ще в 2012 році обговорювали можливість підірвати вибухівкою журналіста Павла Шеремета, що було здійснено чотири роки потому. Про це йдеться з опублікованої Telegram-каналом Nexta Live прослушки в кабінеті колишнього глави КДБ Вадима Зайцева.

    На записі звучать слова Зайцева, записані прихованим пристроєм 11 квітня 2012 року під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ «Альфа» в офісі Зайцева в Мінську.

    На записі, у тому числі, обговорюється спосіб вбивства Павла Шеремета, який у той час жив і працював у Росії. Ставиться завдання його підірвати і зробити це так, щоб вбивство це стало публічним сигналом.

    «Ми повинні попрацювати над Шереметом, який є великим головним болем...

    Ми закладемо (бомбу - ред.) і так далі, і цього чортового щура рознесе на чортові шматки – ноги в одну сторону, руки – в іншу. Якщо ж все буде (виглядати) як з природних причин, то люди не зрозуміють сигнал... Президент (Лукашенко - ред.) чекає цих операцій», – цитує слова Зайцева EUobserver.

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    Документ оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета Фото Nexta Live
    Документ оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета Фото Nexta Live
    Документ оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета Фото Nexta Live
    Документ оперативної розробки КДБ Білорусі щодо Шеремета Фото Nexta Live

    Також на записі звучать докази, що в 2012 році КДБ Білорусі готувало операції з усунення й інших своїх політичних опонентів Лукашенка на території інших держав.

    Як зазначає на записі Зайцев, завдання організацій політичних вбивств поставив перед КДБ сам президент Олександр Лукашенко і виділив на ці потреби $1,5 мільйона.

    На нараді обговорюється використання отрут, вибухових речовин, поломок автомобілів для досягнення поставлених цілей.

    У тому числі обговорюються вбивства в Німеччині Олега Алкаєва (колишній директор в'язниці в Білорусі), Володимира Бороданя (експолковник) і В'ячеслава Дудкіна (був головним у країні по боротьбі з корупцією).

    За інформацією джерел опозиційної організації «Білоруський народний трибунал», на записі озвучені не все цілі, що планувалися. Наприклад, у Росії під удар потрапляв також російський експерт Андрій Суздальцев.

    Експерт Національного Центру Медіа Криміналістики США (Університет Колорадо) Каталін Григорас, який вивчав запис у 2020 році за запитом видання EUObserver, зазначив, що з запису видалений цифровий підпис, який міг б сприяти ідентифікації джерела в КДБ, але при цьому на записі не виявлено жодних помітних слідів аудіо-маніпуляцій.

    Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

    12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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    Теги: Олександр Лукашенко вбивство Павло Шеремет КДБ
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