У Білорусі — перші в цьому році затримання протестувальників

Четверо опонентів Олександра Лукашенка схоплено правоохоронцями під час протестних акцій

Під час вуличних маршів, які сьогодні розпочались у Білорусі, силовики затримали вже декількох учасників акцій.

Як повідомляє «Радіо Свобода», люди вийшли на протести в Мінську, Могильові, Барановичах і інших містах. Вони тримали в руках біло-червоно-білі прапори і скандували «Віримо! Можемо! Переможемо», «Скільки коштує совість?» та інші гасла.

У мінському районі Сухарево люди влаштували флешмоб і розгорнули на будинках великі прапори з написом «Живе Білорусь», а біля Білоруського державного університету пройшла акція солідарності з репресованими журналістами.

Як повідомляє Telegram-канал «Списки затриманих», станом на 16:00 силовики затримали чотирьох осіб.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, після них спалахнули масові протести проти фальсифікацій з боку Олександра Лукашенка, який одноосібно керує країною 26 останніх років.

Останні акції опозиції у Білорусі проводяться у формі дворових маршів невеликими групами, що ускладнює силовикам їх блокування і затримання активістів.