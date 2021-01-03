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    У світі

    У Білорусі — перші в цьому році затримання протестувальників

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    Протестні акції в Білорусі проводяться у формі нечисленних дворових маршів - У Білорусі — перші в цьому році затримання протестувальників
    Протестні акції в Білорусі проводяться у формі нечисленних дворових маршів
    Фото: Радіо Свобода

    Четверо опонентів Олександра Лукашенка схоплено правоохоронцями під час протестних акцій

    Під час вуличних маршів, які сьогодні розпочались у Білорусі, силовики затримали вже декількох учасників акцій.

    Як повідомляє «Радіо Свобода», люди вийшли на протести в Мінську, Могильові, Барановичах і інших містах. Вони тримали в руках біло-червоно-білі прапори і скандували «Віримо! Можемо! Переможемо», «Скільки коштує совість?» та інші гасла.

    У мінському районі Сухарево люди влаштували флешмоб і розгорнули на будинках великі прапори з написом «Живе Білорусь», а біля Білоруського державного університету пройшла акція солідарності з репресованими журналістами.

    Як повідомляє Telegram-канал «Списки затриманих», станом на 16:00 силовики затримали чотирьох осіб.

    У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, після них спалахнули масові протести проти фальсифікацій з боку Олександра Лукашенка, який одноосібно керує країною 26 останніх років.

    Останні акції опозиції у Білорусі проводяться у формі дворових маршів невеликими групами, що ускладнює силовикам їх блокування і затримання активістів.

    Теги: Білорусь вибори Олександр Лукашенко акція протест
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