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    У світі

    У Білорусі влаштували сміливу акцію проти Лукашенка (відео)

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    Білоруси пройшли маршем по районах столиці&nbsp; - У Білорусі влаштували сміливу акцію проти Лукашенка (відео)
    Білоруси пройшли маршем по районах столиці 
    Скріншот з відео

    Мешканці білоруської столиці пройшли маршем по районах скандуючи «Верим! Можам! Пераможам!»

    У новому році в Білорусі продовжилися масштабні акції протесту, які тривають в країні з серпня після виборів президента. У неділю, 3 січня, мінчани «прогулюються» містом великими групами з червоно-білими прапорами.

    Відповідні відео опублікував Telegram-канал Onliner.

    Зокрема жителі вулиць Захарова і Пуліхова близько 9 ранку пройшли маршем по районах скандуючи «Верим! Можам! Пераможам!».

    Також вранці по своєму району «прогулялися» жителі Сухарева. Як видно на опублікованих кадрах, акція була досить масштабною.

    На протести вийшли також і жителі мікрорайону Уруччя. Разом з тим в Уруччі вранці уздовж проспекту вишикувалися люди з червоно-зеленими прапорами.

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    Крім того, пройшов мітинг і на станції метро Спортивна, місцеві жителі вийшли пройти маршем по району близько 8 ранку.

    Нагадаємо, акції опозиційного недільного маршу 27 грудня активісти Білорусі почали проводити в різних районах Мінська та інших містах країни з самого ранку. До Мінська за традицією введено спецтехніку силовиків. 

    Як повідомлялося, місцевій владі Білорусі дозволили стягувати гроші за виїзд із країни.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко акція активісти
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