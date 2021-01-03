У Білорусі влаштували сміливу акцію проти Лукашенка (відео)

Мешканці білоруської столиці пройшли маршем по районах скандуючи «Верим! Можам! Пераможам!»

У новому році в Білорусі продовжилися масштабні акції протесту, які тривають в країні з серпня після виборів президента. У неділю, 3 січня, мінчани «прогулюються» містом великими групами з червоно-білими прапорами.

Відповідні відео опублікував Telegram-канал Onliner.

Зокрема жителі вулиць Захарова і Пуліхова близько 9 ранку пройшли маршем по районах скандуючи «Верим! Можам! Пераможам!».

Також вранці по своєму району «прогулялися» жителі Сухарева. Як видно на опублікованих кадрах, акція була досить масштабною.

На протести вийшли також і жителі мікрорайону Уруччя. Разом з тим в Уруччі вранці уздовж проспекту вишикувалися люди з червоно-зеленими прапорами.

Крім того, пройшов мітинг і на станції метро Спортивна, місцеві жителі вийшли пройти маршем по району близько 8 ранку.

Нагадаємо, акції опозиційного недільного маршу 27 грудня активісти Білорусі почали проводити в різних районах Мінська та інших містах країни з самого ранку. До Мінська за традицією введено спецтехніку силовиків.

Як повідомлялося, місцевій владі Білорусі дозволили стягувати гроші за виїзд із країни.