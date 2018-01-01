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    Вбивство юристки: Кива назвав основну версію злочину

    За попередніми даними слідства, Ноздровську скинули з моста в річку
    Правоохоронці розглядають основну версію вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки. Про це повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива. Він розповів, що, за попередніми даними, Ноздровську скинули з моста в річку. [READ_MORE] «Тривають слідчо-оперативні дії, громадськістю було організовано
    • Сьогодні, 17:48
    • Розсилка
    Ірина Ноздровська
    Фото: Facebook
    Ірина Ноздровська

    За попередніми даними слідства, Ноздровську скинули з моста в річку

    Правоохоронці розглядають основну версію вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки. Про це повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива.

    Він розповів, що, за попередніми даними, Ноздровську скинули з моста в річку.

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    «Тривають слідчо-оперативні дії, громадськістю було організовано активні пошуки, і сьогодні планувалося прочісування прилеглих районів, але на той момент Національна поліція вже мала інформацію про місцезнаходження тіла, про те, що її скинули з моста в річку, або, можливо, вона стрибнула сама. Але в цьому випадку розглядається основна версія вбивства, пов'язаного з її правозахисною професійною діяльністю», - заявив Кива в коментарі «112 Україна».

    Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.

    «Слідча група працює, розшукуються речі і уточнюються нові версії щодо цієї події. Родичів сповістили про знайдене тіло. У неї залишилася неповнолітня дочка», - констатував Кива.

    Раніше сьогодні стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

    Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

    Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

    Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

    Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

    Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії. 

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    МВС Київ Ілля Кива вбивство Київщина
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