Вбивство юристки: Кива назвав основну версію злочину

За попередніми даними слідства, Ноздровську скинули з моста в річку

Правоохоронці розглядають основну версію вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки. Про це повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива. Він розповів, що, за попередніми даними, Ноздровську скинули з моста в річку. [READ_MORE] «Тривають слідчо-оперативні дії, громадськістю було організовано



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Фото: Facebook Ірина Ноздровська

За попередніми даними слідства, Ноздровську скинули з моста в річку

Правоохоронці розглядають основну версію вбивства правозахисниці Ірини Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки. Про це повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива.

Він розповів, що, за попередніми даними, Ноздровську скинули з моста в річку.

«Тривають слідчо-оперативні дії, громадськістю було організовано активні пошуки, і сьогодні планувалося прочісування прилеглих районів, але на той момент Національна поліція вже мала інформацію про місцезнаходження тіла, про те, що її скинули з моста в річку, або, можливо, вона стрибнула сама. Але в цьому випадку розглядається основна версія вбивства, пов'язаного з її правозахисною професійною діяльністю», - заявив Кива в коментарі «112 Україна».

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.

«Слідча група працює, розшукуються речі і уточнюються нові версії щодо цієї події. Родичів сповістили про знайдене тіло. У неї залишилася неповнолітня дочка», - констатував Кива.

Раніше сьогодні стало відомо, що юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою.

Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

Ірина востаннє виходила на зв'язок 29 грудня о 17.00. Вона дзвонила матері і говорила, що на Петрівці або Петрівцях, і їде додому на маршрутці. За годину зв'язку з Іриною не було. Її телефон поза зоною доступу, або зайнятий.

Ноздровська особисто вела справу своєї сестри Світлани Сапатінської, яка загинула внаслідок ДТП 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, племінник тодішнього голови Вишгородського районного суду, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку, 26-річну Світлану.

Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до семи років позбавлення волі.

Ноздровська раніше стикалася з погрозами з боку родичів та друзів винуватця аварії.