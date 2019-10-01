Вчені із Нідерландів створили «розумну майку», яка може виявляти захворювання легенів



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Фото: naked-science.ru

Пристрій надсилає дані на мобільний додаток і дозволяє контролювати дихання також у здорових людей, поки вони зайняті своїми повсякденними заняттями

Вчені з нідерландського Універсітета Радбуда розробили «розумну майку», яка буде відстежувати дихання і може використовуватися для моніторингу захворювань легенів людини.

Про це повідомляє портал Naked Science.

«Міжнародна група вчених з медичного центру Університету Радбуда (Нідерланди) розробила розумну майку, яка здатна точно відстежувати дихання і може використовуватися для моніторингу захворювань легенів», - йдеться в повідомленні.

Пристрій надсилає дані на мобільний додаток і дозволяє контролювати дихання також у здорових людей, поки вони зайняті своїми повсякденними заняттями.

Як повідомляє портал, розробку назвали Hexoskin. Її суть у тому, що майка за допомогою вбудованих сенсорів «відчуває», як тканина розтягується, коли грудна клітка людини розширюється і стискається, і використовує ці показники для вимірювання обсягу повітря, яке вдихається і видихається.

Крім того, девайс записує частоту серцевих скорочень.

За словами Деніза Манне, лікаря з Університету Радбуда, «розумні майки» вже існують, але вони, як правило, використовуються професійними спортсменами, проте вчені хотіли подивитися, чи здатна ця технологія забезпечити точну і більш практичну альтернативу для вимірювання функції легенів.

«Наші результати важливі, оскільки показують, що пацієнти можуть носити розумну майку кожен день, при цьому точно контролювати роботу своїх легенів», - пояснив Манне.

Як зазначають творці розробки, тепер з'явилася надія, що мільйони хворих зможуть заощадити час на поїздки до лікарні й контролювати своє дихання самостійно за допомогою такої зручної і легкої речі.