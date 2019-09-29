Фахівці розповіли про потенційні небезпеки переходу на зимовий час
Єврокомісія запропонувала країнам ЄС в 2019 році відмовитися від сезонного переведення стрілок годинника
В ніч з 26 на 27 жовтня о 4 ранку стрілки годинника в Україні переведуть на годину назад.
Як пережити перехід на зимовий час з мінімальними наслідками для здоров’я повідомляє НВ.
Осінь традиційно вважається депресивним періодом, більшість людей важко переживають дощі та холод, скорочення світлового дня, нестачу вітамінів.
А тут ще й переведення годинників на зимовий час, від якого Україна вже вкотре ніяк не може відмовитися.
Хвороби серцево-судинної системи і схильність до депресії – якщо один із цих випадків ваш, то ви перебуваєте в групі ризику.
Ось що потрібно знати про потенційні небезпеки.
1 Згідно з низкою досліджень, у перші дні після переведення стрілок на зимовий час різко зростає кількість інфарктів і самогубств.
Перше пов’язано зі зміною тривалості сну. Уникнути небезпеки можна, спробувавши поступово підлаштувати свій режим дня під перехід на зимовий час.
2 Через загострення осінньої депресії в цей період зростає кількість самогубств. Скорочення світлового дня і відсутність сонячного світла при пробудженні – ключові фактори цього загострення.
Якщо ви схильні до депресії, намагайтеся максимально скоротити кількість стресових ситуацій у своєму житті в цей період, адже будь-яка з них може зіграти роль «спускового гачка».
3 За статистикою в перший день після переведення стрілок на годину назад зростає кількість дорожньо-транспортних пригод.
Якщо ви відчуваєте, що схильні до стресів і загалом схильні нервуватися від браку сну, варто відмовитися від поїздок за кермом.
Загалом же в перші дні після переходу на зимовий час намагайтеся уникати стресових ситуацій і відповідальних справ.
4 Найкращим способом захиститися від негативних наслідків переведення стрілок годинника на зимовий час є сон.
За кілька днів до переведення годинників варто почати лягати спати раніше. Бодай на 15 хвилин, а ліпше на півгодини.
Також у цей період рекомендується уникати денного сну і не пити кави в другій половині дня.
5 Поживний сніданок і прогулянка відразу після того, як щойно зійде сонце, допоможуть «включити» в організмі потрібний час.
Під поживним варто розуміти сніданок з великою кількістю калорій і поживних речовин. З’їжте омлет з беконом, вівсянку, випийте склянку молока або соку.
Прогулянка тривалістю щонайменше 20−30 хв. теж не завадить.
Через пробудження в темряві циркадний ритм організму порушується, пояснюють медики. А від цього ритму безпосередньо залежить робота імунної системи.
Ситний сніданок і прогулянка допоможуть організмові адаптуватися до нового розпорядку дня. Отже, цього дня надважливо намагатися провести якомога більше часу на свіжому повітрі.
А загалом, як зазначають медики, на адаптацію після переведення годинників на зимовий час може знадобитися десь тиждень.