Фахівці розповіли про потенційні небезпеки переходу на зимовий час



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Єврокомісія запропонувала країнам ЄС в 2019 році відмовитися від сезонного переведення стрілок годинника

В ніч з 26 на 27 жовтня о 4 ранку стрілки годинника в Україні переведуть на годину назад.

Як пережити перехід на зимовий час з мінімальними наслідками для здоров’я повідомляє НВ.

Осінь традиційно вважається депресивним періодом, більшість людей важко переживають дощі та холод, скорочення світлового дня, нестачу вітамінів.

А тут ще й переведення годинників на зимовий час, від якого Україна вже вкотре ніяк не може відмовитися.

Хвороби серцево-судинної системи і схильність до депресії – якщо один із цих випадків ваш, то ви перебуваєте в групі ризику.

Ось що потрібно знати про потенційні небезпеки.

1 Згідно з низкою досліджень, у перші дні після переведення стрілок на зимовий час різко зростає кількість інфарктів і самогубств.

Перше пов’язано зі зміною тривалості сну. Уникнути небезпеки можна, спробувавши поступово підлаштувати свій режим дня під перехід на зимовий час.

2 Через загострення осінньої депресії в цей період зростає кількість самогубств. Скорочення світлового дня і відсутність сонячного світла при пробудженні – ключові фактори цього загострення.

Якщо ви схильні до депресії, намагайтеся максимально скоротити кількість стресових ситуацій у своєму житті в цей період, адже будь-яка з них може зіграти роль «спускового гачка».

3 За статистикою в перший день після переведення стрілок на годину назад зростає кількість дорожньо-транспортних пригод.

Якщо ви відчуваєте, що схильні до стресів і загалом схильні нервуватися від браку сну, варто відмовитися від поїздок за кермом.

Загалом же в перші дні після переходу на зимовий час намагайтеся уникати стресових ситуацій і відповідальних справ.

4 Найкращим способом захиститися від негативних наслідків переведення стрілок годинника на зимовий час є сон.

За кілька днів до переведення годинників варто почати лягати спати раніше. Бодай на 15 хвилин, а ліпше на півгодини.

Також у цей період рекомендується уникати денного сну і не пити кави в другій половині дня.

5 Поживний сніданок і прогулянка відразу після того, як щойно зійде сонце, допоможуть «включити» в організмі потрібний час.

Під поживним варто розуміти сніданок з великою кількістю калорій і поживних речовин. З’їжте омлет з беконом, вівсянку, випийте склянку молока або соку.

Прогулянка тривалістю щонайменше 20−30 хв. теж не завадить.

Через пробудження в темряві циркадний ритм організму порушується, пояснюють медики. А від цього ритму безпосередньо залежить робота імунної системи.

Ситний сніданок і прогулянка допоможуть організмові адаптуватися до нового розпорядку дня. Отже, цього дня надважливо намагатися провести якомога більше часу на свіжому повітрі.

А загалом, як зазначають медики, на адаптацію після переведення годинників на зимовий час може знадобитися десь тиждень.

Влітку 2018 року жителі Євросоюзу під час онлайн-голосування підтримали скасування сезонного переведення стрілок годинника, більшість з опитаних проголосували за відмову від зимового часу. Після голосування Єврокомісія запропонувала країнам ЄС в 2019 році відмовитися від сезонного переведення стрілок годинника і в індивідуальному порядку вибрати як постійний зимовий або літній час. Згідно з пропозицією ЄК, останній обов’язковий перехід на літній час відбудеться в неділю, 31 березня 2019 року, країни, що вибрали літній час в якості постійного більше не будуть переводити стрілки годинника. Держави-члени, які бажають назавжди залишити зимовий час, в останній раз переведуть стрілки годинника на годину назад в неділю, 27 жовтня 2019 року.