В Одесі провели інформаційно-профілактичні акції для молоді



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В Одесі провели інформаційно-профілактичні акції до Всесвітнього дня контрацепції

До Всесвітнього дня контрацепції, який відзначається щорічно 26 вересня, медики відділення «Клініка, дружня до молоді» міської студентської поліклініки провели для одеських студентів низку семінарів і бесід з питань репродуктивного здоров'я та здорового способу життя. Заходи організовані за підтримки департаменту охорони здоров'я Одеської міськради і Міського центру здоров'я.

У семінарах взяли участь студенти Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, Одеської національної академії харчових технологій, Одеського національного політехнічного університету та Одеського обласного базового медичного училища.

Навчання провели: завідувачка відділення «Клініка, дружня до молоді» міської студентської поліклініки Людмила Кучеренко, завідувачка Міського центру планування сім'ї Тетяна Червоненко і керівник програми «Жіноче здоров'я» Всеукраїнської жіночої єврейської організації «Проект Кешер» Марина Константінова.

Молодим людям розповіли про сучасні методи контрацепції, профілактику інфекцій, що передаються статевим шляхом, про те, як правильно уникнути незапланованої вагітності та забезпечити в майбутньому появу на світ здорових малюків.

Учасники семінару отримали інформацію про медичну, психологічну та соціальну допомогу, яку надає «Клініка, дружня до молоді», можливість пройти безкоштовне конфіденційне обстеження на ВІЛ та гепатити, профілактику булінгу, волонтерську діяльність у сфері здоров'я молоді.

Міський центр планування сім'ї та репродуктивного здоров'я в Одесі працює в структурі пологового будинку №1. Він розташований за адресою: вул. Болгарська, 38 і надає медичну допомогу зі збереження і зміцнення репродуктивного здоров'я жителів Одеси. Також у всіх 11-ти жіночих консультаціях Одеси працюють спеціалізовані кабінети.