  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сухо та плюсова температура: прогноз погоди в Україні на неділю

    • Розсилка
    Сухо та плюсова температура: прогноз погоди в Україні на неділю

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень 3-5° тепла

    Сьогодні, 26 січня, синоптики не прогнозують в Україні опадів, температура вдень коливатиметься від 1° до 9° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «У неділю, 26 січня, в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; у Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла», - зазначається у повідомлені.

    1579960

    У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер західний та південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень 3-5° тепла.

    Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ