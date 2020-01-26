Сухо та плюсова температура: прогноз погоди в Україні на неділю



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У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень 3-5° тепла

Сьогодні, 26 січня, синоптики не прогнозують в Україні опадів, температура вдень коливатиметься від 1° до 9° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У неділю, 26 січня, в Україні хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; у Карпатах 4-9° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла», - зазначається у повідомлені.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер західний та південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 1° морозу, вдень 3-5° тепла.

Раніше стало відомо, що весна прийде вже у лютому: синоптики змінили прогноз для України.