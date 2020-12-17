У США медика госпіталізували після Covid-вакцинації

Медпрацівника прищепили вакциною компаній BioNTech і Pfizer, але у нього виникла сильна алергічна реакція

У штаті Аляска, США, госпіталізували медпрацівника після Covid-вакцинації.

Про це з посиланням на джерела повідомляє The New York Times.

Медик був щеплений вакциною компаній BioNTech і Pfizer, але у нього почалася сильна алергічна реакція.

Тепер стан медпрацівника оцінюється як стабільний.

Його реакція на вакцину була схожою з тією, яка проявилася у двох медпрацівників після щеплень у Великій Британії минулого тижня.

NYT не уточнює, чи страждав медпрацівник алергією на лікарські препарати.

Експерти розповіли HuffPost про деякі побічні ефекти, які можуть виникнути у людей після вакцинації від Covid-19.

Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький пообіцяв, що в Україні Covid-вакцинація буде повністю безкоштовною.