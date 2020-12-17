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    У світі

    У США медика госпіталізували після Covid-вакцинації

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    У США медика госпіталізували після Covid-вакцинації - У США медика госпіталізували після Covid-вакцинації
    У США медика госпіталізували після Covid-вакцинації

    Медпрацівника прищепили вакциною компаній BioNTech і Pfizer, але у нього виникла сильна алергічна реакція

    У штаті Аляска, США, госпіталізували медпрацівника після Covid-вакцинації.

    Про це з посиланням на джерела повідомляє The New York Times.

    Медик був щеплений вакциною компаній BioNTech і Pfizer, але у нього почалася сильна алергічна реакція.

    Тепер стан медпрацівника оцінюється як стабільний.

    Його реакція на вакцину була схожою з тією, яка проявилася у двох медпрацівників після щеплень у Великій Британії минулого тижня.

    NYT не уточнює, чи страждав медпрацівник алергією на лікарські препарати.

    Експерти розповіли HuffPost про деякі побічні ефекти, які можуть виникнути у людей після вакцинації від Covid-19.

    Нагадаємо, 8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. 

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький пообіцяв, що в Україні Covid-вакцинація буде повністю безкоштовною.

    Теги: США щеплення вакцинація лікарські препарати коронавірус
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