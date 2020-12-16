Єгипет посилив вимоги до тесту на коронавірус для українських туристів
Тест на коронавірус повинен містити підпис лікаря або спеціальний QR-код
Єгипет посилив контроль за достовірністю сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, які повинні мати всі українські туристи віком від 6 років.
Зокрема, сертифікат повинен містити підпис лікаря або спеціальний QR-код.
Про це повідомило посольство України в Єгипті на сторінці у Facebook.
Як розповіли в дипломатичному представництві, нові вимоги полягають в тому, що сертифікат має:
- обов’язково містити точну дату та час здачі тесту;
- бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу;
- містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному сайті лабораторії;
- бути без жодних виправлень, підтирань чи правок;
- містити інформацію про проведений вид тесту;
- обов’язково містити інформацію, що особі було проведено тестування типу RT-PCR;
- бути виданий англійською мовою;
- містити інформацію про особу, якій належить тест.
Сертифікати, які будуть заповнені від рук, не прийматимуться.
У разі, якщо єгипетська сторона матиме сумніви щодо достовірності тесту, вона може вимагати проведення повторного тесту по прильоту. Якщо тест виявиться позитивним, то туристів ізолюватимуть до моменту отримання негативного результату.