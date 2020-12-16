  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Єгипет посилив вимоги до тесту на коронавірус для українських туристів

    • Розсилка
    Єгипет посилив вимоги до тесту на коронавірус для українських туристів

    Тест на коронавірус повинен містити підпис лікаря або спеціальний QR-код

    Єгипет посилив контроль за достовірністю сертифікатів з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, які повинні мати всі українські туристи віком від 6 років.

    Зокрема, сертифікат повинен містити підпис лікаря або спеціальний QR-код.

    Про це повідомило посольство України в Єгипті на сторінці у Facebook.

    Як розповіли в дипломатичному представництві, нові вимоги полягають в тому, що сертифікат має:

    • обов’язково містити точну дату та час здачі тесту;
    • бути виданий офіційною лабораторією, зареєстрованою у державі походження документу;
    • містити печатку лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, що містить посилання на результат тесту на офіційному сайті лабораторії;
    • бути без жодних виправлень, підтирань чи правок;
    • містити інформацію про проведений вид тесту;
    • обов’язково містити інформацію, що особі було проведено тестування типу RT-PCR;
    • бути виданий англійською мовою;
    • містити інформацію про особу, якій належить тест.

    Сертифікати, які будуть заповнені від рук, не прийматимуться.

    У разі, якщо єгипетська сторона матиме сумніви щодо достовірності тесту, вона може вимагати проведення повторного тесту по прильоту. Якщо тест виявиться позитивним, то туристів ізолюватимуть до моменту отримання негативного результату.

    Теги: Єгипет посольство коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies