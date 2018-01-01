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    Вчені виявили в Мексиці давнє місто, розміром з Манхеттен

    У місті проживало плем'я пурепеча
    Вчені виявили в Мексиці давнє місто Ангамуко, який можна порівняти за розмірами з районом Манхеттен в Нью-Йорку. Як пише The Guardian, відкриття зробили за допомогою лазерного сканування поруч з містом Морелія. У місті проживало плем'я пурепеча - суперники ацтеків. Воно населяло Мексику на початку XVI століття до прибуття європейців. Столицею
    • Сьогодні, 09:20
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    <p>Відкриття зробили за допомогою лазерного сканування</p>

    Відкриття зробили за допомогою лазерного сканування

    У місті проживало плем'я пурепеча

    Вчені виявили в Мексиці давнє місто Ангамуко, який можна порівняти за розмірами з районом Манхеттен в Нью-Йорку.

    Як пише The Guardian, відкриття зробили за допомогою лазерного сканування поруч з містом Морелія. У місті проживало плем'я пурепеча - суперники ацтеків. Воно населяло Мексику на початку XVI століття до прибуття європейців.

    Столицею древньої Імперії пурепеча був місто Цінцунцан на березі озера Пацкуаро в західній частині сучасної Мексики. При цьому знайдений археологами Ангамуко виявився в два рази більше Цінцунцану. Площа міста становила 26 кв. кілометрів. Тисячі років тому він був покритий лавою.

    Дослідники з Університету штату Колорадо нарахували в Ангамуко більше 40 тис. фундаментів будівель, що можна порівняти з кількістю будинків на острові Манхеттен. За їхніми оцінками, в 1000-1350 роки це місто населяли 100 тисяч чоловік. Таким чином, це був найбільше місто Мексики даного періоду.

    Джерело: Росбалт

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