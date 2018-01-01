Вчені виявили в Мексиці давнє місто, розміром з Манхеттен

У місті проживало плем'я пурепеча

Вчені виявили в Мексиці давнє місто Ангамуко, який можна порівняти за розмірами з районом Манхеттен в Нью-Йорку. Як пише The Guardian, відкриття зробили за допомогою лазерного сканування поруч з містом Морелія. У місті проживало плем'я пурепеча - суперники ацтеків. Воно населяло Мексику на початку XVI століття до прибуття європейців. Столицею



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Відкриття зробили за допомогою лазерного сканування

У місті проживало плем'я пурепеча

Вчені виявили в Мексиці давнє місто Ангамуко, який можна порівняти за розмірами з районом Манхеттен в Нью-Йорку.

Як пише The Guardian, відкриття зробили за допомогою лазерного сканування поруч з містом Морелія. У місті проживало плем'я пурепеча - суперники ацтеків. Воно населяло Мексику на початку XVI століття до прибуття європейців.

Столицею древньої Імперії пурепеча був місто Цінцунцан на березі озера Пацкуаро в західній частині сучасної Мексики. При цьому знайдений археологами Ангамуко виявився в два рази більше Цінцунцану. Площа міста становила 26 кв. кілометрів. Тисячі років тому він був покритий лавою.

Дослідники з Університету штату Колорадо нарахували в Ангамуко більше 40 тис. фундаментів будівель, що можна порівняти з кількістю будинків на острові Манхеттен. За їхніми оцінками, в 1000-1350 роки це місто населяли 100 тисяч чоловік. Таким чином, це був найбільше місто Мексики даного періоду.

Джерело: Росбалт