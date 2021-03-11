Вчені знайшли в Іспанії стародавнє місто, яким правили жінки

Науковці знайшли місце, де були поховані жінки-правительки, які керували Піренейським півостровом у 1550 році до нашої ери

Дослідники описали місце поховання як одне з «найрозкішніших» із тих, що знаходили в Європі

В Іспанії археологи знайшли місце поховання часів бронзового століття. Дослідники припустили, що там були поховані жінки-правительки, які керували Піренейським півостровом у 1550 році до нашої ери.

Як пише The Guardian, дослідники описали місце поховання як одне з найрозкішніших з тих, що знаходили в Європі. З 2013 року група з понад дюжини дослідників вивчає місцезнаходження Ла-Альмолойя в південному іспанському регіоні Мерсія.

Науковці знайшли на цьому місці чоловіка і жінку, які були поховані у великій керамічній посудині. Вони померли приблизно в один і той же час в середині 17 століття до нашої ери. Разом з ними було поховано 29 цінних предметів, майже всі з яких належали жінці віком від 25 до 30 років.

Серед вишукано створених предметів були браслети, кільця і рідкісна корона. Всього на місці поховання було знайдено 230 грамів срібла. Аналогічні діадеми були знайдені в чотирьох інших жіночих похованнях, в той час, як чоловічі могили використовувалися для поховань елітних воїнів.

Археологи говорять, що ці могили є унікальними, оскільки розташовані на місці ймовірно першого палацу бронзового століття. За словами Ріхуете, оскільки будівля використовувалася в політичних цілях, саме жінки були в основі керівної гілки.

За словами іншого дослідника з бразильського університету Роберто Ріша, чоловіки у цьому суспільстві скоріше за все були воїнами, про що свідчать мечі, знайдені в кількох чоловічих похованнях.

Суспільство, що процвітало з 2200 до н.е., було високоорганізоване, із багатою елітою, яка, ймовірно, навіть дотримувалася податкової системи.

«У Західній Європі не було нічого подібного», - сказав Ріш, вказуючи на іншу частину Іспанії, де люди в той час жили в самодостатніх спільнотах від 50 до 100 осіб.

До 16 століття до нашої ери всі поселення Ель-Аргар були занедбані, і, як вважають, археологи, це сталося після внутрішніх повстань.

«Незабаром після смерті жінки все поселення згоріло», - сказав Ріш.

Джерело: Суспільне