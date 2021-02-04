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    У світі

    Археологи знайшли в Єгипті унікальну мумію із золотим язиком

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    <p>Науковці припускають, що позолочений язик міг допомогти людині говорити з богами у потойбічному житті</p> - Археологи знайшли в Єгипті унікальну мумію із золотим язиком

    Науковці припускають, що позолочений язик міг допомогти людині говорити з богами у потойбічному житті

    Мумію виявили в одному з 16 поховань в Тапосіріс Магна, де є храми, присвячені єгипетським богам Осірісу та Ісіді

    Археологи знайшли у давньоєгипетському селищі Тапосіріс Магна, що недалеко від сучасної Олександрії, унікальну мумію віком 2 тисячі років із золотим язиком.

    Про це пише видання Live Science.

    Чому бальзамувальники вирішили так прикрасити тіло мерця невідомо, однак науковці припускають, що позолочений язик міг допомогти людині говорити з богами у потойбічному житті.

    Мумію виявили в одному з 16 поховань в Тапосіріс Магна, де є храми, присвячені єгипетським богам Осірісу та Ісіді. Раніше на цьому ж місці археологи знайшли монети із зображенням Клеопатри VII, тому припускають, що храми працювали під час правління цариці.

    Всі знайдені мумії віком приблизно 2 тисячі років та мають багато коштовностей. Однак найбільше науковців здивувала мумія із золотим язиком. Навіщо бальзамувальники так прикрасили тіло мерця та ким він був наразі невідомо. Є припущення, що позолочений язик мав допомогти людини говорити з богом Осірісом – царем потойбічного світу. Однак наразі це лише гіпотеза.

    До слова, в Угорщині археологи виявили схованку з тисячами унікальних срібних і золотих монет.

    Також нідерландські археологи знайшли зброю з людських кісток, якій 11 тисяч років.

    Теги: історія Єгипет археолог археологія
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