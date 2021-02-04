Археологи знайшли в Єгипті унікальну мумію із золотим язиком
Науковці припускають, що позолочений язик міг допомогти людині говорити з богами у потойбічному житті
Мумію виявили в одному з 16 поховань в Тапосіріс Магна, де є храми, присвячені єгипетським богам Осірісу та Ісіді
Археологи знайшли у давньоєгипетському селищі Тапосіріс Магна, що недалеко від сучасної Олександрії, унікальну мумію віком 2 тисячі років із золотим язиком.
Про це пише видання Live Science.
Чому бальзамувальники вирішили так прикрасити тіло мерця невідомо, однак науковці припускають, що позолочений язик міг допомогти людині говорити з богами у потойбічному житті.
Мумію виявили в одному з 16 поховань в Тапосіріс Магна, де є храми, присвячені єгипетським богам Осірісу та Ісіді. Раніше на цьому ж місці археологи знайшли монети із зображенням Клеопатри VII, тому припускають, що храми працювали під час правління цариці.
Всі знайдені мумії віком приблизно 2 тисячі років та мають багато коштовностей. Однак найбільше науковців здивувала мумія із золотим язиком. Навіщо бальзамувальники так прикрасили тіло мерця та ким він був наразі невідомо. Є припущення, що позолочений язик мав допомогти людини говорити з богом Осірісом – царем потойбічного світу. Однак наразі це лише гіпотеза.
До слова, в Угорщині археологи виявили схованку з тисячами унікальних срібних і золотих монет.
Також нідерландські археологи знайшли зброю з людських кісток, якій 11 тисяч років.