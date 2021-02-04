На місці закинутої ферми вінницькі дослідники виявили підземний комплекс

Через потрапляння вологи в приміщення, невдовзі весь «комплекс» може зруйнуватися

Закинута ферма розташована на в’їзді до Вінницьких Хуторів

Минулого тижня на околицях Вінниці дослідники виявили черговий підземний комплекс. Знахідку виявили на місці закинутої ферми ранньорадянської доби учасники спільноти «Тіні.Вінниці». За розмірами прохід достатньо великий, аби в ньому могла проїхати невеличка карета або віз.

В редакції Вінниця.info вирішили зробити репортаж з місця та дізнатись більше про чергову знахідку дослідників місцевих підземель.

Закинута ферма розташована на в’їзді до Вінницьких Хуторів. Від самої будівлі залишилася хіба стіна, але підземелля чудово збереглися. Льох ферми, де, найвірогідніше, зберігали врожай, складається з двох приміщень по 22 метри довжиною обидва. Ширина проходу складає 2,5 м . Висота – 3,5 м . Обидва коридори поєднані двома проходами висотою, приблизно, в 1,7 м та шириною в 1,2 м . Один з ходів, до якого ведуть зруйновані та завалені будівельним сміттям сходи, має з протилежного кінця вікно, завдяки якому в льохові зберігається циркуляція повітря. Інший коридор також має окреме вікно та облаштовану вентиляцію, де ще збереглася слабка тяга.

«Завдяки цьому підземелля ще стоїть. В іншому випадку, воно було б вже зруйноване», – каже дослідник вінницьких підземель Денис Колесник.

Тим не менш, час та природні чинники беруть своє: в окремих місцях цегла зі стелі почала випадати, на стінах – виступила волога, внаслідок чого на цеглі утворилася кірка криги, а склепіння головного коридору надвоє розділяє чимала тріщина. Існує ймовірність, що через потрапляння вологи в приміщення невдовзі весь «комплекс» зруйнується. Проте, якщо хтось вчасно візьметься за ремонт підземелля, воно ще може простояти не один рік.

Характерною рисою побудови льоху є кладка, подібна до забудови кінця імперського – початку радянського періоду. Основи стін укріплені бутовим каменем, а верхня частина та склепіння – цеглою. За розмірами та формою матеріал подібний до замкової цегли. На жаль, відсутність клейма на цеглі не дозволяє точніше визначити період використання матеріалу та його походження.

За схожим принципом, каже дослідник, зведені підземелля, мережа яких розташована під центром Вінниці. Подібність виявляється не лише у використаному матеріалі, але й в склепінні у вигляді арки. Тим не менш, льох молодший за знайдені у Вінниці ходи.

«Ферма була збудована приблизно в 30-х роках минулого століття, в період тодішньої колективізації», – вважає Денис.

Про те, що ця територія колись могла бути частиною єдиного колгоспного комплексу, натякають і будівлі поблизу, схожі на амбари, та закинута будівля, на якому ще видніється похилений напис «Колгоспник».

На знахідку, каже Денис, він з колегами наштовхнулися випадково, перевіряючи одну теорію. В них була інформація про приблизне місцерозташування закинутої ферми, і вони вирішили перевірити, чи не залишились на її місці якісь «цікавинки». Виявляється, залишились.

Околиці закинутої ферми доволі мальовничі – неподалік розташоване озеро, на протилежному боці якого видніються житлові будинки. З цього ж боку водойми берег заріс рослинністю, хоча, теоретично, міг би стати черговим місцем відпочинку.

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