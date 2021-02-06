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    У світі

    Археологи виявили у Стоунхенджі унікальні знахідки

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    <p>У Стоунхенджі знайдені унікальні артефакти</p> - Археологи виявили у Стоунхенджі унікальні знахідки

    У Стоунхенджі знайдені унікальні артефакти

    Фото: Wessex Archeology

    Серед артефактів – унікальний сланцевий об'єкт, який міг бути частиною посоха або палиці, знайденої в могилі, віком 4000 років

    Могили бронзового століття, неолітичну кераміку і залишки загадкової С-образної огорожі, що могло бути доісторичною промисловою зоною, виявили на місці передбачуваного будівництва нового дорожнього тунелю в Стоунхенджі (Велика Британія).

    Про це пише Тhe Guardian.

    Серед знахідок – унікальний сланцевий об'єкт, який міг бути частиною посоху або палиці, знайденої в могилі, віком 4000 років. Поруч знаходиться могила немовляти.

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    Обпалений кремінь, знайдений у канавах, оточуючих С-подібний корпус, свідчить про те, що тут тисячі років тому обробляли метал або шкіру. Також була виявлена рифлена кераміка епохи неоліту.

    «Ми знайшли багато – свідчення про людей, які жили в цьому ландшафті протягом тисячоліть, сліди повсякденного життя і смерті людей, інтимні речі. Кожна деталь дозволяє нам зрозуміти, що відбувалося в цьому пейзажі до і після будівництва Стоунхенджа. Кожна деталь робить цю картину більш чіткою», – розповів археолог Метт Ліверс.

    Зараз знахідки зберігаються в Солсбері. Пізніше їх планують виставити в міському музеї.

    Нещодавно археологи знайшли в Єгипті унікальну мумію із золотим язиком.

    До слова, в Угорщині археологи виявили схованку з тисячами унікальних срібних і золотих монет.

    Також нідерландські археологи знайшли зброю з людських кісток, якій 11 тисяч років.

    Теги: історія музеї Велика Британія археолог археологія
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