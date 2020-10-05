Ведмені-ласуни на Закарпатті «стоять у черзі» за кавунами



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Кавуни перекидають клишоногим через огорожу, а ті уже стоять у черзі в очікуванні смачного десерту

Тварин годують кавунами у реабілітаційному центрі НПП «Синевир»

У реабілітаційному центрі НПП «Синевир» ведмеді люблять їсти кавуни. Про це повідомляє mukachevo, пише agronews.ua.

«Як виявилося ведмеді також полюбляють кавуни та ласують ними у вольєрах. Кавуни перекидають клишоногим через огорожу, а ті уже стоять у черзі в очікуванні смачного десерту», – зазначають у повідомленні.

Користувачі соцмережі у захваті від кумедного відео Ярослава Бундзяка з Синевирськими ведмедями-ласунами.