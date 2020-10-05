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    Ведмені-ласуни на Закарпатті «стоять у черзі» за кавунами

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    Кавуни перекидають клишоногим через огорожу, а ті уже стоять у черзі в очікуванні смачного десерту - Ведмені-ласуни на Закарпатті «стоять у черзі» за кавунами
    Кавуни перекидають клишоногим через огорожу, а ті уже стоять у черзі в очікуванні смачного десерту

    Тварин годують кавунами у реабілітаційному центрі НПП «Синевир»

    У реабілітаційному центрі НПП «Синевир» ведмеді люблять їсти кавуни. Про це повідомляє mukachevo, пише agronews.ua.

    «Як виявилося ведмеді також полюбляють кавуни та ласують ними у вольєрах. Кавуни перекидають клишоногим через огорожу, а ті уже стоять у черзі в очікуванні смачного десерту», – зазначають у повідомленні.

    Користувачі соцмережі у захваті від кумедного відео Ярослава Бундзяка з Синевирськими ведмедями-ласунами.

    Закарпаття тварини
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