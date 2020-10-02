У Китаї знайшли мертвими понад 5 тисяч домашніх тварин



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Тварин купили як домашніх улюбленців через інтернет, проте їх залишили на складі

Тварин знайшли в пластикових та металевих клітках

На логістичному підприємстві в Китаї знайшли щонайменше 5 тисяч картонних коробок з мертвими тваринами – кроликами, морськими свинками, кішками й собаками. Про це повідомила засновниця групи з порятунку тварин «Утопія» Хуа, пише CBSN.

Тварин знайшли в пластикових та металевих клітках, загорнутих у картонні коробки з отворами для дихання. Звірі перебували в ящиках без їжі й води приблизно тиждень. Вважається, що тварини задихнулися або померли від задухи чи голоду.

«Станцію було забито експрес-боксами з тисячами вже померлих тварин, і все пахло тілами, які гнили», – розповіла активістка.

Як пише видання, тварин купили як домашніх улюбленців через інтернет, проте їх залишили на складі, оскільки затримався рейс. За словами Хуа, до трагедії призвело невиконання правил судноплавства логістичною компанією, але відповідальними за те, що сталося, є також покупці та продавці.

Представник судноплавної компанії Yunda заявив, що їм про цей інцидент не відомо, проте вони дійсно дозволяють перевозили живих тварин в ящиках з дірками.

Оскільки законодавство Китаю забороняє перевозити живих тварин в упаковуванні, правоохоронці розпочали розслідування.

Вижило 200 кроликів і кілька десятків собак і кішок. Частину тварин забрали на місці як домашніх улюбленців, тяжкохворих відправили у ветеринарні клініки. Поховання тисяч мертвих тварин організувала місцева влада.

Нагадаємо, що у Києві з початку року зафіксовано п’ять випадків сказу тварин.